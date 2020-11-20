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20 Kas 2020 - 19:00- Eğitim G: 20 Kas 2020 - 15:42

Okul Binaları Yetersiz Kalıyor

Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi Şehit Necati Canpolat Sokak içerisinde bulunan Şehit Elif Livan Anaokulu binası mahalle için yetersiz kalıyor. Çavuşoğlu Mahallesi, Salköprü ile birçok mahalleye hitap eden Şehit Elif Livan Anaokulu binası öğrenciler için yetersiz durumda. Gerek mahalle sakinleri, gerek veliler ve gerekse Mahalle muhtarı Murtaza Ede anaokulunun büyütülmesini talep ediyor.

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Çavuşoğlu Mahallesi sakinlerinin ciddi anlamda okul sıkıntısı olduğunu söyleyen Muhtar Murtaza Ede,

Bir diğer acil sıkıntımız ise, 24 Ocak depreminde zarar gören Necatibey Ortaokulunun yeniden yapılması. Hasar gören bina yıkıldı ama yerine yeni bir okul yapılması gerekli. Daha önce de verdiğim demeçlerde buranın acilen bir okula ihtiyacı var hatta hem ortaokul, hem de lise düzeyinde iki okula ihtiyaç var. Dönüşüm noktasında mahallemize yeni binalar yapılıyor ve burada en yakın okul Nureddin Zengi İlkokulu olduğu için bu okul hem orta hem de ilkokul olarak kullanılıyor. Bu da ihtiyaçları karşılayamayacak durumda.

dedi.

YETERSİZ KALIYOR

Çavuşoğlu Mahalle muhtarı Murtaza Ede anaokulu binasının yetersiz kaldığını belirtti. Ede,

Burada bulunan anaokulumuza ait binanın hemen arkasında oldukça geniş bir alan mevcut. Bizim mahalle olarak talebimiz burası yıkılmadan arka tarafında bulunan geniş alana yeni bir bina yapılmasını talep ediyoruz. Çünkü burada bulunan anaokuluna mahallemiz ile birlikte civarında bulunan birçok mahalleden öğrenci geliyor. Yani birçok mahalleye hitap eden bu anaokulu artık yetersiz kalıyor. Onun için buraya acil olarak yeni bir bina yapılması gerekli.

ifadelerini kullandı.

İHTİYAÇLARI KARŞILAMIYOR

Mahalleye en yakın olan Nureddin Zengi İlkokulunda hem ilkokul hem de ortaokul öğrencilerinin ders yaptığını fakat okulun ihtiyaçları karşılama konusunda yetersiz kaldığının altını çizen Ede,

Bir diğer acil sıkıntımız ise, 24 Ocak depreminde zarar gören Necatibey Ortaokulunun yeniden yapılması. Hasar gören bina yıkıldı ama yerine yeni bir okul yapılması gerekli. Daha önce de verdiğim demeçlerde buranın acilen bir okula ihtiyacı var hatta hem ortaokul, hem de lise düzeyinde iki okula ihtiyaç var. Dönüşüm noktasında mahallemize yeni binalar yapılıyor ve burada en yakın okul Nureddin Zengi İLKOKULU olduğu için bu okul hem orta hem de ilkokul olarak kullanılıyor. Bu da ihtiyaçları karşılayamayacak durumda. Bu durum ilerleyen süreçte daha da büyüyecek. Bu nedenle buraya da acilen okulumuzun kazandırılması şart.

sözlerini kaydetti.    

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20 Kas 2020 - 19:00 Malatya- Eğitim

Muhabir Şükran Malkoç

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