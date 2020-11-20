Sirke Giren Eve Doktor Girmiyor

Pandemi sürecinde bolca tüketilmesini tavsiye ettiği sirke hakkında BUSABAH gazetesine konuşan Aktar Abdullah Yakar,
Ülkemizde halk tarafından yaygın olarak tüketilen sirke genellikle bünyesinde şeker içeren meyvelerden yapılır. Sirke, mineral ve vitamin açısından oldukça zengindir. Elma, alıç, enginar, üzüm, incir gibi birçok meyveden sirke elde edilmektedir.
dedi.
“MİNERAL VE VİTAMİN AÇISINDAN OLDUKÇA ZENGİNDİR”
İçeriğinde bulunan birçok mineral ve vitaminler sayesinde birçok yerde kullanılan sirkenin faydaları saymakla bitmiyor. Sirkenin yapısı ve yapımı hakkında bilgi veren Aktar Yakar,
Sirke, yemeklerde, salatalarda tatlandırıcı olarak veya salamura gibi koruyucu olarak kullanılan su, asetik asit ve doğal aromalar içeren kötü kokulu ekşi meyve suyudur. Ülkemizde halk tarafından yaygın olarak tüketilen sirke genellikle bünyesinde şeker içeren meyvelerden yapılır. Sirke, mineral ve vitamin açısından oldukça zengindir. Elma, alıç, enginar, üzüm, incir gibi birçok meyveden sirke elde edilmektedir.
şeklinde konuştu.
“SİRKE ÇOK AMAÇLI KULLANILAN BİR ÜRÜNDÜR”
Halk arasında kullanılan en yaygın sirkenin elma sirkesi olduğunu vurgulayan Yakar,
Halk arasında en çok bilinin ve sıklıkla kullanılan sirke elma sirkesidir. Elma sirkesi iştah açıcı olarak kullanıldığı gibi hazmı kolaylaştırır ve enfeksiyonlara karşı etkilidir. Sirke suya karıştırılıp içildiğinde vücuttaki bakterilere karşı oldukça fayda sağlar. Sirke aynı zaman da dezenfektan özelliğine de sahiptir. Nezle, grip, soğuk algınlığı ve boğaz ağrılarına karşı gargara yapılması halinde fayda sağlayacaktır. Elma sirkesi sulandırılıp buruna çekildiğinde hem sinüzit hem de bakterilere karşı etkili olur. Bu sebepten ötürü günde bir kez olmak kaydıyla sulandırılıp içildiğinde veya buruna çekildiğinde burada bulunan mikropları öldürecektir. Ayrıca yüksek ateşli durumlarda sirke ve limon vücuda sürülerek ateşin düşmesine yardımcı olur. Elma sirkesi, kilo vermeyi kolaylaştırır, kolesterolü düşürür, enfeksiyonlarla savaşır. Sirkenin birçok özelliği var, mesela tüketeceğiniz sebze ve meyveleri önceden sirkeli suda bekleterek mikroplarından arındırmış olursunuz. Sirke banyo suyuna ilave edildiği zaman vücuda dinçlik verir ve saçları parlatır. Yani sirke çok amaçlı kullanılan bir üründür.
kelimelerini kullandı.
Aktar Abdullah Yakar, bilinen sirkelerin yanı sıra belli bölgelerde yapılan sirke ve faydalarından şu şekilde bahsetti:
Alıç Sirkesi: Son yıllarda çok popüler olan bu sirke özellikle kalp ve damar hastalıklarında kullanılır. Kalp ritim bozukluklarına da olumlu etkileri vardır. Kalbi güçlendirir, böbrek hastalıklarında da yararlıdır. Bu sirke de şekerin dengelenmesine yardımcı olur. Yüksek oranda antioksidan içerir.
Kuşburnu Sirkesi: Eklem ağrıları için yararlıdır. C vitamini ve ayrıca bağırsaklar için yararlı olan probiyotik içerir.
Enginar Sirkesi: Karaciğer ve safrayı temizleyici ve cilt sorunlarını azaltıcı etki gösterir.
Balzamik Sirke: Sirkelerin en kıymetlilerinden biri olarak bilinir. Fıçılarda yıllandığı için ve üretimi zor olduğu için pahalıdır. Yıllandıkça değeri artar.
Aktar Yakar sirke tüketecekler için önemli bir uyarıda bulunarak,
Özellikle bu pandemi döneminde doğal ve kaliteli sirke; kilo kontrolü, şeker dengelenmesi, enfeksiyonlara karşı konulması, probiyotik ve probiyotik olarak özellikle bağışıklık sistemimiz için önemli bir katkıdır. Aşırı bir zayıflık, ileri derecede kemik erimesi, hassas bağırsaklarınız varsa hekiminize danışarak kullanın
dedi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.