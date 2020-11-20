20 Kas 2020 - 18:00- Yaşam

Sirke Giren Eve Doktor Girmiyor

Salatalarda, turşu yapımında bazen de saçları canlandırmak için kullanılan sirkenin sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. Sirke; soğuk algınlığından, iştahsızlığa, böbrek taşından kansızlığa kadar birçok derde deva oluyor. Ancak uzmanlar sirkeyi iyi saklamaya, serin yerde tutmaya, mümkünse cam şişe ya da doğal kaplarda alıp tüketmeye özen gösterilmesi konusunda vatandaşı uyarıyor.