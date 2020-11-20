Busabah Malatya Busabah Malatya
20 Kas 2020 - 16:00- Teknoloji

Virüsten Korunmak İçin Kullandığınız Maskelere Dikkat!

Siyah Lateks ve Kumaş Maskeler Kesinlikle Koruyucu Değil!
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Pandemi başladığı günden bugüne hangi maskelerin koruyucu olduğu, kullanım süreleri, hangilerinin kullanılması ve kullanılmaması gerektiği konusu gündemde yerini koruyor. Tekstil firmalarının ürettiği, yıkanarak 20 kez kullanılabileceğini iddia ettiği kumaş ve siyah lateks maskelerin kesinlikle koruyucu olmadığını belirten uzmanlar, Sağlık Bakanlığı tarafından marka ve barkod onaylı cerrahi maskelerin kullanılmasını tavsiye ediyor. Uzmanlar, maskelerin baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma gibi rahatsızlıklara yol açma ihtimalinin de oldukça düşük olduğunu ifade ediyor.

Beyin Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Songül Özer, Covid-19’a karşı hangi maskelerin kullanılabileceği, hangilerinin koruyucu özelliğinin olmadığı ve ideal kullanım süreleri ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

MAKSİMUM KULLANIM SÜRESİ 4 SAAT OLMALI

Dr. Songül Özer,

Maskenin uzun süre takılmasının kişide her hangi bir hastalığa veya belirtiye yol açtığını söyleyemeyiz

diyerek sözlerine şöyle devam etti:

Uzmanlar olarak bizler de çok fazla sayıda ve uzun süre maske kullandık. Pandeminin başladığı zamandan bu yana aylardır herkese cerrahi maske öneriyoruz ancak biz uzmanlar N-95 ve N-99 tipi kullanıyoruz ve o maskelerin içine hava girmesi çok zor, kullanan kişiler solunum yetersizliği hissettiği için de uzun süre kullanılamıyor. Cerrahi maskelerin standart kullanım sürelerini açıklamıştık. Altta yatan bir hastalığı yoksa sağlıklı bir insan, 4 saat boyunca maske ile rahatlıkla nefes alabilir. Zaten gözenekleri olduğu için kenarları kapalı bile olsa burun ve ağıza hava girişi sıfır değil. Cerrahi maskeler dışarıdan içeriye girişi engellemez, içeriden yani takan kişiden dışarı çıkmasını engeller. Cerrahi maskenin 4 saatten fazla süre ile takılmasını önermiyoruz. Ancak önermememizin nedeni kişiye zarar vermesi değil, maskenin koruyucu özelliğinin bitmesidir. O gözenekler tıkanabilir, hele ki kişi de mikroorganizma varsa daha çabuk tıkanır ve asıl görevini yapamaz duruma gelir. Artık bulaştırıcılığı engelleyememeye başlar. Bu nedenle değiştirilmesini öneriyoruz.

HERKES MASKE TAKMALI

Normal şartlarda aslında hasta olan kişinin cerrahi maske takması gerektiğini belirten Özer,

Ancak biz bu pandemide kimin hasta olduğunu bilemediğimiz için herkes takmalı diyoruz.Her ne kadar vaka olarak kabul edilmese de asemptomatik yani belirtisiz taşıyıcıların bulaştırıcı olduğunu bildiğimiz için onlara ‘Belirti göstermeyebilirsin ama sende Covid pozitif olabilir, o yüzden maske tak’ diyoruz. Bir yanlış anlaşılma var. Hem hasta olanlar takmalı, dışarıya çıkışı engelliyor diyoruz ama öte yandan ‘Ben hasta değilim neden takmalıyım’ diye düşünenler de var. O kişilere de asemptomatik olabileceklerini söylüyoruz.

diye konuştu.

BULANTI VE KUSMAYA YOL AÇMA İHTİMALİ ZAYIF

Maskelerin bulantı ve kusmaya neden olabileceğine ihtimal vermediğini söyleyen Özer,

Böyle bir vaka olduğu söylendi ama bulantı ve kusma olduysa da o maskeden dolayı olmamıştır. İçerisinde ne kadar zehirli madde olursa olsun bulantı, kusma ve baş ağrısı gibi sorunlara yol açması çok zayıf ihtimallerdir.

ifadelerini kullandı.

MASKE BİR AKSESUAR DEĞİL, TIBBİ BİR ÜRÜNDÜR

“Piyasada elek gibi çok ince olan maskeler var” uyarısında bulunan Dr. Songül Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

Maske ışığa doğru tutulduğunda arkası çok net bir şekilde görülebiliyorsa koruyuculuğu olmadığını anlayabiliriz. Bazı maskeler gerçekten kalın, insanlar onların 3 katlı olduğuna inanabiliyor. Üfleme testi de yapılabilir. Üflendiğinde nefesin dışarıya çıkmaması gerekiyor ya da en azından çok az çıkıyor olmalı. Ocak ayından bu yana kumaş maskelere karşı olduğumuzu hep dile getiriyoruz. Bu maskeler için yıkanabilir, kurulanabilir ve ütülenebilir deniyor ama kesinlikle biz bunlara karşıyız. Bütün tekstil firmaları farklı desenli, kıyafetlerle uyumlu bir aksesuar gibi maskeler üretiyor. Üzerlerinde 20 yıkamalık oldukları yazıyor ama kimin neye göre test ettiğini bilmiyoruz. Bir deney sonucu var mı bununla ilgili? Sadece sözel bir şekilde söyleniyor ve insanlar bu ifadelere inanıyor. Kumaş maskelere olduğu gibi siyah lateks maskeleri de kesinlikle önermiyoruz. Maske tıbbi bir üründür, güzelliği veya çirkinliği bir kenara bırakılmalı.

( Haber Merkezi)

# malatya, busabah, haber, maske, covid-19, corona, salgın, virüs, Maske Aksesuar Değil, Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji, Uzmanı Dr. Songül Özer, Önemli, çok, pandemi, sağlık, aksesuar

20 Kas 2020 - 16:00 Malatya- Teknoloji

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Ülkemizin Yenilikçi Beyinlere İhtiyacı Var mask
Ülkemizin Yenilikçi Beyinlere İhtiyacı Var
Üç Boyutlu Gözlükle Mobilya Seçimi mask
Üç Boyutlu Gözlükle Mobilya Seçimi
Teknokent ve MÜSİAD İş Birliği mask
Teknokent ve MÜSİAD İş Birliği
Bakanlıktan 'Efsane Cuma İndirimleri'ne İlişkin Açıklama mask
Bakanlıktan 'Efsane Cuma İndirimleri'ne İlişkin Açıklama
Malatya Teknokent’e kadın girişimcilik ödülü mask
Malatya Teknokent’e kadın girişimcilik ödülü
2. el telefon alımlarında yeni süreç nasıl işleyecek? mask
2. el telefon alımlarında yeni süreç nasıl işleyecek?
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Tefecilere Operasyon! mask
Tefecilere Operasyon!
Yaklaşık 3 Bin Kişiye İş İmkânı Hedefleniyor mask
Yaklaşık 3 Bin Kişiye İş İmkânı Hedefleniyor
Talihsiz Kadın Yaşam Savaşını Kaybetti mask
Talihsiz Kadın Yaşam Savaşını Kaybetti
Dağhan’ın Naaşı Memkeleti Akçadağ’a Getirildi mask
Dağhan’ın Naaşı Memkeleti Akçadağ’a Getirildi
Kanlı Bitti! mask
Kanlı Bitti!
Malatya'da Jandarma Operasyonu mask
Malatya'da Jandarma Operasyonu

GALERİ

Covid-19'u Atlatan Doktor Konuştu mask
Covid-19'u Atlatan Doktor Konuştu
Jandarmadan Pazar Yerlerine Denetim mask
Jandarmadan Pazar Yerlerine Denetim
Başkan Güder'in Esnaf Ziyareti mask
Başkan Güder'in Esnaf Ziyareti
İki Arkadaşın Şakası Kanlı Bitti! mask
İki Arkadaşın Şakası Kanlı Bitti!
Yöresel Ürünlere Talep Çok mask
Yöresel Ürünlere Talep Çok
Malatya'da Bombalı Eylem Gerçekleştirmek İsteyen Terörist Yakalandı! mask
Malatya'da Bombalı Eylem Gerçekleştirmek İsteyen Terörist Yakalandı!
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL