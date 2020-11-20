Busabah Malatya Busabah Malatya
20 Kas 2020 - 14:30- Asayiş G: 20 Kas 2020 - 15:03

Bin 600 Hektar Alan İmara Hazır

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısının 4. Oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığında yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantı, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Mazeret dilekçelerinin Meclis Üyelerinin bilgilerine sunulmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Bazı maddeler oy birliği kabul edilirken bazı maddeler ise ilgili komisyona havale edildi.

Şükran Malkoç
Şükran Malkoç Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis toplantısının 4. oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddeleri arasından yer alan Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği-Orduzu Mahallelerini kapsayan yaklaşık bin 600 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu kabul edildi.

BAĞIMSIZ ŞEHİR PLANLARI YAPILIYORDU

Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği-Orduzu Mahallelerini kapsayan yaklaşık bin 600 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu kabul edildi. Raporla ilgili söz alan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay,

Başkanım biliyorsunuz 2014’ten önce hem Orduzu Belediyemiz hem de Hanımınçiftliği Belediyemizin münferit plan yapma yetkileri vardı. Bağımsız şehir planları yapılıyordu. Bu bölgenin hem şehir entegresini hem de ulaşım akslarının düzenlenmesi hem ikinci bir plan yapılması açısından yapılan bir projedir. Daha önceki planlarında yeşil alan ve sosyal alanlar yüzde 20 civarındaydı şu anda yüzde 40’ın üzerine çıkmış oldu. Buradaki en yüksek katımız 5 kat olacak.

diye konuştu.

# malatya, busabah, battalgazi, Hanımınçiftliği-Orduzu Mahallesi, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, hanımınçiftliği belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı, selahattin gürkan, Latif Okyay, Başkanı, belediye, Belediyesi, genel, büyükşehir belediyesi

20 Kas 2020 - 14:30 Malatya- Asayiş

Muhabir Şükran Malkoç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Erkenek Mahallesinde 100 Karantina mask
Erkenek Mahallesinde 100 Karantina
Malatya'da Jandarma Operasyonu mask
Malatya'da Jandarma Operasyonu
Tefecilere Operasyon! mask
Tefecilere Operasyon!
Yaklaşık 3 Bin Kişiye İş İmkânı Hedefleniyor mask
Yaklaşık 3 Bin Kişiye İş İmkânı Hedefleniyor
Talihsiz Kadın Yaşam Savaşını Kaybetti mask
Talihsiz Kadın Yaşam Savaşını Kaybetti
Kanlı Bitti! mask
Kanlı Bitti!
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Tefecilere Operasyon! mask
Tefecilere Operasyon!
Yaklaşık 3 Bin Kişiye İş İmkânı Hedefleniyor mask
Yaklaşık 3 Bin Kişiye İş İmkânı Hedefleniyor
Talihsiz Kadın Yaşam Savaşını Kaybetti mask
Talihsiz Kadın Yaşam Savaşını Kaybetti
Dağhan’ın Naaşı Memkeleti Akçadağ’a Getirildi mask
Dağhan’ın Naaşı Memkeleti Akçadağ’a Getirildi
Kanlı Bitti! mask
Kanlı Bitti!
Malatya'da Jandarma Operasyonu mask
Malatya'da Jandarma Operasyonu

GALERİ

Başkan Güder'in Esnaf Ziyareti mask
Başkan Güder'in Esnaf Ziyareti
İki Arkadaşın Şakası Kanlı Bitti! mask
İki Arkadaşın Şakası Kanlı Bitti!
Yöresel Ürünlere Talep Çok mask
Yöresel Ürünlere Talep Çok
Malatya'da Bombalı Eylem Gerçekleştirmek İsteyen Terörist Yakalandı! mask
Malatya'da Bombalı Eylem Gerçekleştirmek İsteyen Terörist Yakalandı!
Kuzenlerin Tartışması Kanla Sonuçlandı mask
Kuzenlerin Tartışması Kanla Sonuçlandı
Şüpheli Ölüm mask
Şüpheli Ölüm
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL