Bin 600 Hektar Alan İmara Hazır

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis toplantısının 4. oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddeleri arasından yer alan Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği-Orduzu Mahallelerini kapsayan yaklaşık bin 600 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu kabul edildi.
BAĞIMSIZ ŞEHİR PLANLARI YAPILIYORDU
Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği-Orduzu Mahallelerini kapsayan yaklaşık bin 600 hektarlık alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu kabul edildi. Raporla ilgili söz alan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay,
Başkanım biliyorsunuz 2014’ten önce hem Orduzu Belediyemiz hem de Hanımınçiftliği Belediyemizin münferit plan yapma yetkileri vardı. Bağımsız şehir planları yapılıyordu. Bu bölgenin hem şehir entegresini hem de ulaşım akslarının düzenlenmesi hem ikinci bir plan yapılması açısından yapılan bir projedir. Daha önceki planlarında yeşil alan ve sosyal alanlar yüzde 20 civarındaydı şu anda yüzde 40’ın üzerine çıkmış oldu. Buradaki en yüksek katımız 5 kat olacak.
diye konuştu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.