20 Kas 2020 - 14:30- Asayiş

Bin 600 Hektar Alan İmara Hazır

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısının 4. Oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığında yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantı, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Mazeret dilekçelerinin Meclis Üyelerinin bilgilerine sunulmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Bazı maddeler oy birliği kabul edilirken bazı maddeler ise ilgili komisyona havale edildi.