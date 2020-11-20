Busabah Malatya Busabah Malatya
20 Kas 2020 - 13:00- Asayiş

Emniyetten Kaçakçılara Darbe!

Malatya’da 42 bin 179 adet değişik markalarda kaçak kulaklık, şarj kablosu, şarj başlığı ve bataryası gibi cep telefonu aksesuarları ele geçirildi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince gümrük kaçağı malzemelerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda, M. Ç. isimli şahsın kullanmakta olduğu Konya plakalı araç içerisinde arama yapıldı. Aramada, 42 bin179 adet değişik markalarda, kaçak kulaklık, şarj kablosu, şarj başlığı, bataryası gibi cep telefonu aksesuarları ele geçirildi. Şüpheli şahsa “5607 SKM" suçundan yasal işlem yapılarak şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın mevcutlu olarak adli mercilere sevk edileceği kaydedildi.

# malatya, busabah, haber, emniyet müdürlüğü, KOM Şube, kaçak, telefon, aksesuar, Şarj, Batarya

20 Kas 2020 - 13:00 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Erkenek Mahallesinde 100 Karantina mask
Erkenek Mahallesinde 100 Karantina
Malatya'da Jandarma Operasyonu mask
Malatya'da Jandarma Operasyonu
Tefecilere Operasyon! mask
Tefecilere Operasyon!
Yaklaşık 3 Bin Kişiye İş İmkânı Hedefleniyor mask
Yaklaşık 3 Bin Kişiye İş İmkânı Hedefleniyor
Talihsiz Kadın Yaşam Savaşını Kaybetti mask
Talihsiz Kadın Yaşam Savaşını Kaybetti
Kanlı Bitti! mask
Kanlı Bitti!
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Tefecilere Operasyon! mask
Tefecilere Operasyon!
Talihsiz Kadın Yaşam Savaşını Kaybetti mask
Talihsiz Kadın Yaşam Savaşını Kaybetti
Yaklaşık 3 Bin Kişiye İş İmkânı Hedefleniyor mask
Yaklaşık 3 Bin Kişiye İş İmkânı Hedefleniyor
Dağhan’ın Naaşı Memkeleti Akçadağ’a Getirildi mask
Dağhan’ın Naaşı Memkeleti Akçadağ’a Getirildi
Kanlı Bitti! mask
Kanlı Bitti!
Turgut Özal Tabiat Parkı’ında Yenileme Çalışmaları mask
Turgut Özal Tabiat Parkı’ında Yenileme Çalışmaları

GALERİ

Başkan Güder'in Esnaf Ziyareti mask
Başkan Güder'in Esnaf Ziyareti
İki Arkadaşın Şakası Kanlı Bitti! mask
İki Arkadaşın Şakası Kanlı Bitti!
Yöresel Ürünlere Talep Çok mask
Yöresel Ürünlere Talep Çok
Malatya'da Bombalı Eylem Gerçekleştirmek İsteyen Terörist Yakalandı! mask
Malatya'da Bombalı Eylem Gerçekleştirmek İsteyen Terörist Yakalandı!
Kuzenlerin Tartışması Kanla Sonuçlandı mask
Kuzenlerin Tartışması Kanla Sonuçlandı
Şüpheli Ölüm mask
Şüpheli Ölüm
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL