Arı Üreticileri Destek İstiyor

Umdukları gibi bal sezonu geçiremeyen arıcılar, devletten destek bekliyorlar. Bu yılki rekoltenin yarı yarıya düştüğünü ifade eden Malatya İli Arı Üreticileri Birlik Başkanı Ali Çolak, BUSABAH gazetesine konuştu.

Arıları kışlık bakıma aldıklarını açıklayan Başkan Çolak, artık kovanların üzerlerini örtüklerini söyledi.

Elde ettikleri ürünlerin pazarlamasını yaptıklarını ifade eden Başkan Çolak, “Kovanların üzerini örttüğümüz gibi, kovanların hava deliklerini, uçuş deliklerini daraltıyoruz. Kovanlarımızı kışlatmaya alıyoruz. Bu aralar elde ettiğimiz ürünleri pazarlıyoruz. Pandemiden dolayı bal ve bal ürünlerine çok fazla rekabet var. Şu anda devletin kovan destek müracaatlarımız devam ediyor” diye konuştu.

YARI YARIYA DÜŞTÜ

“Bu yıl verim çok düşüktü” diyen Başkan Çolak, şunları kaydetti:

“Ama az da, çok da olsa pazarlıyoruz. Verim çok düşüktü. Rekolte yaklaşık 500 ton oldu. geçen yıl bin ton olmuştu. Yarı yarıya düştü. 90 bin aktif koloni var, bu koloniden ortalama 5 kilo bal aldık. Kovan başı destekler devam ediyor. Tarım ve Kırsal Kalkınmadaki hibe destekleri devam ediyor. Ancak bu yıl ürün olmadığı için üreticilerimiz Ziraat Bankası’nda kredi alanların borçlarının ertelenmesini talep ediyoruz. Bakanlık düzeyinde de böyle bir çalışma var. Bunun gerçekleşmesi için yetkililere çağrı yapıyoruz. Biraz da arı ölümlerin sigorta kapsamına alınmasını istiyoruz.”