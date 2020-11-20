Hadino Ormanları'nda Ağaç Kesimi Artık Yasak

Malatya Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı, Malatya’nın Pütürge ilçesi ile Adıyaman sınırları arasında kalan doğal Hadino Ormanları’nda incelemelerde bulundu.

Orman alanında basın mensuplarına açıklama yapan Kalaylı,bu bölgede bundan böyle kesim yapılmayacağını ve ağaçların doğal seyri içinde büyüyeceğini söyledi.

Kalaylı, Hadino ormanlarıyla ilgili olarak,

Burası Pütürge'nin en doğu ucunu oluşturan bölgede yer alan Hadino Ormanı olarak bilinen orman parçamız. Yaklaşık 3 bin hektar yani 30 bin dönüm büyüklükte bir alanı kapsayan ormanlardan oluşuyor. Buranın özelliği 30 bin dekarın içerisinde herhangi bir tarla herhangi bir yerleşim yeri bulunmamaktadır. Masif bir meşe ormanından muteşekkildir. Dolayısıyla burası önemli bir değere haizdir. Bu yönüyle de Malatya'da tek bir orman parçasıdır. Bu alanda 30 yıl önce tamamen kökten kesilerek bir gençleştirme çalışması yapılmıştır. O günden bugüne tekrar bu meşeler yeşererek bugünkü haline gelmiştir. Burası önemli bir değere aynı zamanda halkın da çok büyük değer verdiği bir öneme haiz bir yerdir. Yeni yaptığımız aranjman palanlarında bu bölgeyi doğal yaşlı ormanlar statüsüne eklektik. Dolayısıyla artık burada herhangi bir kesim yapmayı planlamıyoruz.

ifadelerini kullandı.

Burasının kendi halinde devam edecek doğal süreç içerisinde yaşamını idare ettirecek kendi gerçekleşmesini kendisi sağlayacak bir orman statüsüne kavuştuğuna dikkat çeken Kalaylı,

Orman İşletme Müdürlüğü olarak burayı sürekli takip ediyoruz. Yangına ya da diğer usulsüz kesimlere karşı koruyoruz. Bölgemizdeki en önemli ormanlardan birisi. Malatya’mızın bu yönüyle güzide bir Ormanıdır. Bilinmesinde ve değerlendirilmesinde fayda vardır diye düşünüyoruz.

diye konuştu.