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19 Kas 2020 - 21:00- Sağlık

Ameliyatsız Safra Kesesi Taşı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyatsız safra kesesi taşı operasyonu gerçekleştirildi.
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MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Sağlık Bakanlığı Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde İç Hastalıkları Servisinde Gastroenteroloji Bölümünü ziyaret ederek, hastalar ile sohbet etti ve durumları hakkında bilgiler aldı. Karabulut, yapılan ameliyatsız safra kesesi taşı operasyonu hakkında bilgi de edindi.
Ziyarette konuşan MTÜ Rektör Yardımcısı, Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Aladağ,

Malatya’da oluşumuz ve saygıdeğer Merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın ismini taşıyan bir üniversitede çalışıyor olmak bizim en büyük mutluluğumuz. Bu tüm Malatya’nın hayaliydi ve şükürler olsun Sağlık Bakanlığı ile bir protokol yapıldı ve Turgut Özal Üniversitesi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi protokol imzalayarak bizlerde ülkemiz için buralarda hizmet etmeye başlamış olduk.

dedi.
Prof. Dr. Aladağ, endoskopik olarak ameliyatsız olarak safra yollarındaki taşları çıkarttıklarını ve ameliyat riskine maruz kalmadan, hastaların sağlığına kavuştuklarını belirterek,

Genel cerrahi, kardiyoloji, gastroenteroloji birçok bölümlere kendi alanında çok çok kıdemli ve deneyimli hocalarımız, konularında çok deneyimli genel cerrahlarımız ve aynı şekilde gastroenteroloji bölümünde alanlarında çok yetkin hocalarımız çalışmalarını yürütmekte. Gastroenteroloji bölümündeki hocalarımız, diyelim ki bir hastamızın safra yollarında taşı var, bu hastayı ameliyat etmeden, endoskopik olarak ameliyatsız safra yollarındaki taşları çıkartıyorlar ve bu hastamız kısa sürede sağlığına kavuşuyor, bu şekilde bir ameliyat riskine de maruz kalmıyor. Türkiye’de kendi alanlarında yetkin tüm hocalar en üst düzeyde hizmetleri verebiliyor.

sözlerine yer verdi.

“HASTANEMİZ ÇOK ŞEYE İMZA ATACAK''


Prof. Dr. Aladağ, MTÜ Tıp Fakültesinin güçlü akademik kadrosuna da değinerek,

Aynı şekilde her bölümde, Genel Cerrahi, Kadın Doğum, Gastroenteroloji olsun, Göğüs hastalıklarında olsun, hele kalp damar cerrahisinde alanlarında uzman doktorlarımız ile her türlü açık kalp ameliyatlarını çok başarı ile gerçekleştirebilecek yapıya sahibiz. Bu konuda Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’a yoğun çalışmaları için şükranlarımızı sunuyoruz, bu çalışmalar, üniversitemizde ve hastanemizde inşallah çok büyük başarılara yol açacaktır ” ifadelerine yer verdi.
Tıp Fakültesi öğrencilerinin online eğitimlerine devam ettiklerini belirten Aladağ, açıldığı ilk yılda öğrenci alabilmenin avantajına değinerek, tüm altyapı çalışmalarının hazır olduğunu ve öğrencilerin en iyi eğitimleri alabileceklerini kaydetti.
MTÜ’nün Malatya için çok büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Aladağ, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Merhum Cumhurbaşkanımız Sayın Özal’ın ismini yaşatmak için Malatya’mızda Turgut Özal Üniversitesini kurdu ve bu bizleri çok çok mutlu etti ve şehrimizin göğsü kabardı. Rektörümüz de bu vesile ile Özal’ın ismini en iyi şekilde yaşatmaya çalışıyor bunun için emeği geçenlere çok çok teşekkür ediyoruz, bizlerde Tıp Fakültemiz ile sağlık alanında üretime devam etmek adına çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdüreceğiz.

diye konuştu.

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19 Kas 2020 - 21:00 Malatya- Sağlık

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