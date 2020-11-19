Edinilen bilgilere göre olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Şeyh Bayram Mahallesi Anı Sokak'ta dün akşam meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşındaki A.B.B. silahla şaka yapmak istedi. bu sırada elindeki tabancanın ateş alması sonucu arkadaşı 18 yaşındaki Murathan Kababıyık'ı başından vurdu. Ağır yaralanan Murathan Karabıyık, Malatya Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren Kababıyık'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayın şüphelisi A.B.B. ise ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Silahla Şaka Yapan Genç Tutuklandı
Malatya'da silahla şaka yapmak isteyen genç, arkadaşını başından vurarak ağır yaraladı.
Edinilen bilgilere göre olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Şeyh Bayram Mahallesi Anı Sokak'ta dün akşam meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşındaki A.B.B. silahla şaka yapmak istedi. bu sırada elindeki tabancanın ateş alması sonucu arkadaşı 18 yaşındaki Murathan Kababıyık'ı başından vurdu. Ağır yaralanan Murathan Karabıyık, Malatya Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren Kababıyık'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayın şüphelisi A.B.B. ise ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Malatya Markaları
Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.