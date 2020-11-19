Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte sürdürülen korona virüs denetimleri devam ediyor. Son 24 saatte gerçekleştirilen denetimlerde 13 kişiye maske takmadığı, 11 kişiye açık alanda sigara içtiği ve karantina kurallarına aykırı davrandığı belirlenen 3 kişi ile 2 iş yeri sahibine de yasakları ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası kesildi.
Denetimlerde, maske takmayanlara ve sigara içenlere 900’er TL, karantina hükümlerine aykırı davrananlara ve iş yerinde kurallara uymayanlara ise 3 bin 150'şer lira ceza kesiliyor.
19 Kas 2020 - 19:00- Yaşam
Malatya’da Vatandaş Yasaklara Aldırmıyor!
Yeni tip korona virüs (Covid-19) denetimlerinin arttığı Malatya’da polis ekipleri kurallara uymayan 29 kişiye ceza kesti.
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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte sürdürülen korona virüs denetimleri devam ediyor. Son 24 saatte gerçekleştirilen denetimlerde 13 kişiye maske takmadığı, 11 kişiye açık alanda sigara içtiği ve karantina kurallarına aykırı davrandığı belirlenen 3 kişi ile 2 iş yeri sahibine de yasakları ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası kesildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.