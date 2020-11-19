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19 Kas 2020 - 18:30- Spor G: 19 Kas 2020 - 15:53

Yeşilyurt Manisa’yı Rahat Geçti!

TFF 3. Lig 1.Grup’ta mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor onuncu hafta maçında Manisaspor ile karşılaştı. Bol gollü geçen mücadelede rakibini 3-0’lık skorla geçen turuncu yeşilliler üst üste ikinci kez galip gelerek yenilmezlik serisini üç maça çıkardı.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Yeşilyurt Belediyespor, TFF 3.Lig’in onuncu haftasında deplasmanda Manisaspor’a konuk oldu. Ligin son sırasında yer alan rakibi karşısında çok zorlanmayan turuncu yeşilliler Emre Gemici (2) ve Yasin Elmas’ın kaydettiği gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Oynadığı son 3 lig maçında toplam 7 puan toplayan Yeşilyurt Belediyesi yenilmezlik serisini sürdürdü.

STAT: MANİSA 19 MAYIS

HAKEMLER: Sercan Yılmaz ( İstanbul Bölgesi-Klasman Hakemi), Erol Ernek (İstanbul-Klasman Yardımcı Hakemi), Batuhan Bıyıklı (İstanbul-Klasman Yardımcı Hakemi), 4.hakem Melih Aldemir (İstanbul Bölgesi-Bölgesel Hakemi)

MANİSASPOR: 22.Abdulkadir Taşdemir, 3.Yusuf Tekin (Dk.46 Bahtiyar Dolma), 8.Çağrı Gülcü, 12.Burak Keskin, 13.Gökhan Dinçer, 19.Atakan Cidam (Dk74. Halil İbrahim Yazğılı), 10.Vahap Aydemir (Dk.46 Kaan Aşnaz), 25.Mehmet İncebacak, 33.Serhat Maden, 88.Lider Koç (Dk.70 Muhammed Furkan Kaplan), 94.Murat Torun.

YEDEKLER: 29.Ahmet Önal, 5.Halil İbrahim Yazğılı, 9.Anıl Bozkurt, 7.Kaan Aşnaz, 16.Muhammed Furkan Kaplan, 35.Bahtiyar Dolma, 77.Berkay Tekin.

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: 69.İsmail Cengiz, 22.Erçin Ilgaz, 44.Erhan Gözetlik, 61.Mücahit Çakır, 33.İlker Günaslan, 14.Gökhan Payal, 6.Fahri Utku Öçalmaz (Dk.88 Ali Kemal Başaran), 4.Yasin Elmas (Dk.65 İzlem Anıl Balakkız), 70.Halil Çelik (Dk.75 Sıddık Çelik), 11.Akın Akman (Dk.89 Gürkan Çiftci), 10.Emre Gemici (Dk.89 Berkehan Biçer)

YEDEKLER: 24.Mustafa Gürbüz, 32.Berkehan Biçer, 16.İzlem Anıl Balakkız, 80.Sıddık Çelik, 77.Gürkan Çiftçi, 17.Ali Kemal Başaran

TEKNİK SORUMLU: Nihat Balan

GOL: Dk.9 (Penaltı) ve Dk.12 (Penaltı) Emre Gemici, Dk.62 Yasin Elmas(Yeşilyurt Belediyespor)

SARI KARTLAR: Dk.11 Abdulkadir Taşdemir, Dk.61 Kaan Aşnaz  (Manisaspor), Dk.20 Yasin Elmas, Dk.24 Halil Çelik, (Yeşilyurt Belediyespor)

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19 Kas 2020 - 18:30 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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