19 Kas 2020 - 18:30- Spor

Yeşilyurt Manisa’yı Rahat Geçti!

TFF 3. Lig 1.Grup’ta mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor onuncu hafta maçında Manisaspor ile karşılaştı. Bol gollü geçen mücadelede rakibini 3-0’lık skorla geçen turuncu yeşilliler üst üste ikinci kez galip gelerek yenilmezlik serisini üç maça çıkardı.