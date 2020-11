Bakanlık Biraz Daha İnisiyatif Almalı

Başkan Deniz,

her çocuğun eğitime ulaşabilmesi için imkânlar sağlanmalı. Kimisinin ulaşabilecek tableti, kimisinin interneti yok. Bu anlamda Bakanlık biraz daha inisiyatif almalı ve okulları, velileri desteklemelidir.

dedi.

Eğitim-Bir-sen Genel Disiplin Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Adıyaman Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, beraberindekilerle dün Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez ile üyelerini ziyaret ettiler. Eğitim-Bir-Sen Malatya Şubesi’nin yeni binasına da hayırlı olsun dileklerinde bulunan Başkan Deniz, burada da bir açıklamada bulundu.

Ziyarette ilk konuşmayı Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez yaptı. Ayrıca uzaktan eğitim hakkında da konuşan Başkan Söylemez, sağlık açısından yüz yüze eğitime tekrar ara verilmesinin tatil anlamına gelmediği gibi herkes için daha fazla sorumluluk anlamına geldiğini söyledi.

TEŞEKKÜRLERİMİZİ SUNDUK

“Hele hele öğretmenlerin dinlenmesi gibi bir algıya dönüştürülmesi büyük haksızlıktır” diyen Başkan Söylemez, “Yüz yüze eğitime geçilmesi, öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanı arkadaşlarımızı heyecanlandırmıştı. Öğretmenlerimiz İle ilgili online eğitim sürecinde daha stresli oldukları halde yatıyorlar algısı sona ermişti ki, tekrar benzer haksızlıklara kimsenin tevessül etmemesini temenni ediyorum. Online eğitim sürecinde üzerlerindeki ders yükünü canlı derslerle giderirken, imkanı olmayan veya çeşitli sebeplerle derse katılamayan öğrencilerle ve velileri ile telefonlaşıp sorunlarına çözüm bulmaya çalışacaklardır. Vefa gruplarında gönüllü görev alan filyasyon ve Denetim Ekiplerinde görevlendirilen öğretmenlerimizin kendilerine ayıracakları zamanı kalmamıştı. Yüz yüze eğitimin başlaması ile sayın valimiz Sağ olsun söz konusu yükü öğretmen arkadaşların üzerinden almıştı. Teşekkürlerimizi sunduk” şeklinde konuştu.

TÜM ÇALIŞANLARA MESAİ YAPTIRMAK OLMAMALI

Öğrenci ve velilere tavsiyelerde bulunan Başkan Söylemez, “Online olsa bile hemen hemen her günü dolu arkadaşlarımıza yeniden böyle bir görevin çıkarılması gibi bir yanlışa dönülmemesi gerekiyor. Eğitim de amaç öğrenciye katkı, katkıyı sağlayan birinci el öğretmen olduğuna göre bırakın öğretmenin moralini bozmayı, moralini zirveye çıkarmak için hepimizin öğretmene çalışması gerekir. Bu sürecin ne kadar devam edeceği meçhul olduğu için öğrencilere ve velilere tavsiyelerimiz var. Sokağı rahat kullanmayalım. Alışverişe sık sık çıkmak yerine, haftalık alışveriş yapalım. Evlerimizin bir odasını okula, kurs merkezine dönüştürüp çocuklarımızın günlük, haftalık, aylık, hatta yıllık planlarını disiplinli bir şekilde uygulayalım. Ayrıca bu süreçte uzaktan eğitim merkezlerine ihtiyaç olacağından Belediyelerimizin bu konuda sorumluluk almasını bekliyoruz. Ayrıca esnek çalışma konusunda farklı uygulamalara son verilmeli, aslolan devlet kurumlarında asgari personel ile işlerin yürütülmesi olmalı, tüm çalışanlara mesai yaptırmak olmamalıdır. Ülkemizin zorlu süreci bir an önce atlatması ümidi ile Can Öğrencilerimize ve Tüm Eğitim Çalışanı arkadaşlarımıza önce sağlık olmak üzere başarı diliyorum” diye konuştu.

ÇOK ÖNEMLİ KARARLAR ALINDI

Daha sonra söz alan eğitimle ilgili sorunları istişare ettiklerini belirten Eğitim-Bir-sen Genel Disiplin Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Adıyaman Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz ise, “Bu karşılamadan dolayı Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Malatya teşkilatı nezdinde Başkanımız Hüseyin Söylemez'e teşekkür ediyorum. Ayrıca yeni binalarının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Üyelerimiz her şeyin en iyisine layıklar. Sendika hizmet binalarımız bizim mutfağımızdır. Eğitim bir sen olarak dayanışmayı bu hizmet binalarında sağlıyoruz. Eğitime dair sorunlarımızı, sözümüzü buralarda istişare ediyoruz. Malumunuz eğitim ile ilgili çok önemli kararlar alındı. Elbette ki saygıyla karşılıyoruz. Çünkü sağlık her işin başı. Ama eğitimde olmasa olmazımız. Bu ülkede heba edecek bir gencimiz bile olmamalı

ifadelerini kullandı.

ÖNLEM ALMALIYIZ

Başkan Deniz, çocukların eğitimsiz kalmaması için ayrı bir önlem alınması gerektiğini kaydederek, şunları dile getirdi:

Bir yandan pandemiyle mücadele ederken, bir yanda da çocuklarımızın eğitimsiz kalmamaları için ayrı bir önlem almalıyız. Bu anlamda alınan tedbirlerin belki ülkeler nazarında, dünyada örnek alınan ülkelerdeniz ama biz eğitim bir sen olarak, çocukların online eğitim yanında yüz yüze eğitimin yapılmasından yanaydık. Veliler, öğretmenler ve öğrenciler tam okula gitmeye alışmışken bu durumun ortaya çıkması elbette ki istenilmezdi. Ama gerekli miydi, tabi ki gerekliydi. Biz eğitimci olarak eğitimde fırsat eşitsizliğinin kaygılarını yaşamıyor değiliz. Çünkü her çocuğun eğitime ulaşabilmesi için imkânlar sağlanmalı. Kimisinin ulaşabilecek tableti, kimisinin interneti yok. Bu anlamda Bakanlık biraz daha inisiyatif almalı ve okulları, velileri desteklemelidir. Bunu yaparken hiçbir şekilde eğitimcilerin zarar görmesini istemeyiz. Onlar ihmal edilmemeli, özlük hakları geriye gitmemeli.