Koronavirüs Aşısının Yüzde 95 Etkili Olduğunu Açıkladı

ABD merkezli ilaç firması Pfizer, bugün yaptığı açıklamada korona virüse karşı geliştirdikleri aşının Faz 3 denemesinin son sonuçlarına göre yaşlılarda bile virüsü önlemede yüzde 95 etkili olduğunu açıkladı. Denemeye katılan gönüllüler arasında 170 koronavirüs vakası bulunduğu ifade edildi. Bunlardan 162'sinin plasebo veya sade salin aşısı olduğu, 8 vakanın ise gerçek aşıyı aldığı belirtildi. Elde edilen verilere göre; Pfizer, sonucun yüzde 95'lik bir etkinliğe ulaştığını açıkladı.

Pfizer ve Alman ortağı BioNTech yaptıkları ortak açıklamada,

Aşının etkisi; yaş, ırk ve etnik köken demografikleri arasında tutarlıydı. 65 yaşın üzerindekilerde gözlenen etkinlik oranı yüzde 94'ün üzerindeydi" ifadelerine yer verdi. Sonuçları ve yan etkileri bağımsız bir grubun izlediğini belirten şirketler, "Veri İzleme Komitesi bugüne kadar aşıyla ilgili herhangi bir ciddi güvenlik endişesi bildirmedi

dedi.

Yapılan açıklamada ayrıca, aşılama sonrası yaşlılarda daha az ve daha hafif yan etkiler görüldüğü de belirtildi.

( İHA)