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19 Kas 2020 - 10:00- Gündem G: 19 Kas 2020 - 11:05

Vali Baruş Tedbirlere Uyum İstedi

Malatya Valisi Aydın Baruş Malatya'nın Arguvan ilçesinde katıldığı bir programda vatandaşlara koronavirüs ile ilgili bilgiler vererek vatandaşların yasaklara uymalarını istedi.

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Arguvan ilçesi Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda, başta Covid-19, genel güvenlik ve asayiş olmak üzere ilçedeki yatırım çalışmaları, içme suyu ve kanalizasyon, elektrik, meralar, ağaçlandırma ile eğitim ve sağlık konularındaki ihtiyaç ve sorunlar ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya, Vali Aydın Baruş, Kaymakamı Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, kurum müdürleri, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve muhtarlar katıldı. Vali Aydın Baruş, yeni tip korona virüs (Covid-19) önemleri konusunda uyarılarda bulunarak,

Alınan tedbirler çerçevesinde bazı hususlara riayet etmek zorundayız. Cumhurbaşkanımızın talimatları ile birlikte Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda, İl ve İlçe Hıfsızzıhha Kurullarının aldıkları kararlar çerçevesinde süreci yönetmeye çalışıyoruz. Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya’mızda da salgın artış sürecine girdi. Bu konuda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Muhtarlarımıza düşen görev ise vatandaşlarımızın kurallara uyması konusunda uyarmaları gerekiyor. Muhtarlarımız bizim mahallelerdeki temsilcilerimiz ve vatandaşlarla devlet arasında ayrılmaz bir bağ sağlayan köprümüzdür. Dolayısıyla siz bu tedbirlerin uygulanmasına öncülük etmeniz gerekiyor. Gerek mülki yönetime gerek kolluk güçlerimize gerekse de belediyemize yardımcı olması son derece önem taşıyor.

ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları doğrultusunda ek tedbirlerin geldiğine dikkat çeken Baruş, “Bu tedbirlere uyulması için herkes üzerine düşeni yapmalıdır.
Bu kararları İl Hıfzıssıhha Kararları olarak alarak ilçelerimize göndereceğiz. Bunlara uyulması noktasında kolluk güçlerimiz, kaymakamlıklarımızda belediyelerimizden yardım alarak gerekli denetimleri sağlayacak. İnşallah bu süreci güzel bir şekilde yönetiriz ve daha sert kısıtlamalara gerek kalmaz. Arguvan tabiî ki bu kurallara uyma noktasında gerçekten hassasiyet gösteren ilçelerimizden bir tanesi.
Buranın yaş ortalaması yüksek. Sürekli göç vermesi bunda önemli faktör. Büyüklerimizi ziyaret edeceksek- ki bunu yapmasak daha iyi olur- çok kısa bir süre içerisinde ve maskeli olmalıyız, mesafemizi korumalıyız. Bu tedbirler onları korumak için, onların zarar görmemeleri için” diye konuştu.

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19 Kas 2020 - 10:00 Malatya- Gündem

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