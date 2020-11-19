Kışın Vazgeçilmezi: Adaçayı

Adaçayının faydaları ve zararları hakkında BUSABAH gazetesine konuşan Aktar Abdullah Yakar,
Ülkemizde 80’e yakın türü bulunan adaçayı, eski çağlardan beri kullanılan faydalı bir bitkidir. Latince adı salvia olan bu kelime korumak ve muhafaza etmek anlamlarına gelir. Adaçayının bilinen birçok faydası bulunmaktadır.
dedi.
“HOŞ BİR KOKU YAYAR”
Adaçayının yetişme koşullarından bahseden Aktar Abdullah Yakar,
30–70 cm boyunda olan bitkinin menekşe renkli çiçekleri halka dizilişidir. Beyaz keçeli yaprakları gümüş gibi parıldar ve acımtırak, ıtırlı bir koku yayarlar. Bahçe ada çayı, güneşli bir yerde yetiştirilmelidir. Don olayına karşı duyarlı olduğu için, kış boyunca çam dalları ile örtülmesi doğru olur. Bir başka tür olan çayır ada çayı, çayırlarda, bayırlarda ve meralarda yetişir. Çevresine hoş bir koku yayan mavi – menekşe renkli çiçekleri bulunur.
şeklinde konuştu.
Adaçayı sadece çay olarak tüketilmediği gibi yemeklerin içerisinde de kullanılabileceğini ifade eden Yakar,
Tüylü ve beyazımsı bir renkte olan yapraklarının kurusu çay şeklinde haşlanarak içildiği gibi, et yemeklerine koku ve lezzet vermek için de kullanılır. Özellikle karaciğer, ördek, kaz, tavuk ve av hayvanların kızartmalarında koku ve tat için kullanılır. Marine soslarına eklenir. Taze fasulye, bezelye ve bakla yemeklerinde kullanılır.
kelimelerini kullandı.
80’E YAKIN TÜRÜ BULUNUYOR
Türkiye’de birçok adaçayı çeşidinin olduğunu söyleyen Yakar,
Ülkemizde 80’e yakın türü bulunan adaçayı, eski çağlardan beri kullanılan faydalı bir bitkidir. Latince adı salvia olan bu kelime korumak ve muhafaza etmek anlamlarına gelir. Adaçayının bilinen birçok faydası bulunmaktadır.
dedi.
Aktar Abdullah Yakar, adaçayının faydalarını şu şekilde sıraladı:
-Boğaz ağrısı ve boğaz enfeksiyonlarında oldukça etkilidir. Özellikle 3/1oranında ebe gümeci ile kullanıldığında boğaz ağrısı ve boğaz enfeksiyonlarında etkisi iyice artmaktadır.
-Terletici, sinir yatıştırıcı, mide ve karın ağrısını giderici faydaları vardır.
-Ayrıca balgam söktürür ve vücudu mikroplardan arındırır. Ihlamur ile birlikte kullanıldığında öksürüğü keser.
-Kan dolaşımını hızlandırır, idrar yollarında bulunan taşların oluşumunu engeller.
-Acı tadı dolayısıyla iştah açar, hazımsızlığı giderir.
-Taneli yapısından dolayı kabızlık etkisi yapabilir.
-Antiseptiktir, mikrop öldürücüdür. Bu sebepten dolayı ağız ve boğaz iltihaplarında çok etkilidir. Gargara olarak kullanılabileceği gibi içimi de oldukça faydalıdır.
-Ada çayı sürekli kullanımda bedeni kuvvetlendirir.
-Gece terlemelerine iyi gelir, felç ve inmeyi önler.
-Mide ve bağırsak gazı problemlerini çözer.
-Sinir sistemi zayıf olan insanlar için oldukça faydalıdır.
HAMİLELER DİKKAT!
Adaçayı kullanımı ile alakalı hamile kadınları uyaran Aktar Yakar,
Hamile kadınların hamileliklerinin ilk üç ayında adaçayını temkinli kullanmaları gerekir. Eğer düşük tehlikesi söz konusuysa kesinlikle adaçayından uzak durmaları gerekir. Çünkü adaçayı yaprakları, dört tane düşük yapma riskini artıran madde içermektedir.
sözlerini kaydetti.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.