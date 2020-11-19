19 Kas 2020 - 11:30- Sağlık

Kışın Vazgeçilmezi: Adaçayı

Antiseptik özelik taşıyan ve birçok faydası olan adaçayı kışın sıklıkla tüketilen bitkiler arasında yer alıyor. Düzenli kullanıldığı takdirde vücudu toksinlerden arındırarak vücuda fayda sağlıyor. Ancak içerisinde bulunan bazı maddelerden dolayı hamile kadınların kullanması pek de önerilmiyor.