Doğru İse Çok Yazık!

15 Temmuz hain darbe girişimi halkın destansı mücadelesiyle başarıya ulaşamamış, kirli kalkışma halk tarafından tarihin karanlık sayfalarına gömülmüştü. Ancak o hain darbe girişiminin ardından birçok dernek, ocak ve STK ortaya çıktı. Hepsi de 15 Temmuz ifadesini taşıyan isimler adı altında kuruldu. Son olarak merkezi Malatya olan 15 Temmuz milli irade ocakları Malatya’da aktif bir şekilde siyasileri ve kentin önde gelenlerini ziyaret ediyor ancak ilginçtir ki bu Ocağı 15 Temmuz Şehit ve Gazi Ailelerinin bazıları tanımıyor.

O gün asker görünümlü teröristlerle kahramanca mücadele eden ve hain bir kurşunla gazi olan Malatyalı Enes Gün, 15 Temmuz Milli İrade Ocakları diye bir STK tanımadığını ileri sürdü.

SADECE 15 TEMMUZ’DA BANA BİR MESAJ GELİYOR

Kendisini sadece İstanbul’da bulunan 15 Temmuz Derneği’nin aradığını savunan Gün,

Sadece ismini duydum. Ama nerede, kimdir bilmiyorum. Beni aramadılar. Fakat 2 veya 3 yıl önce İstanbul’da 15 Temmuz Derneği Türkiye’de bulunan bütün gazileri gezdi. O zaman bize de geldiler. Allah razı olsun. Ama kesinlikle bizi tatmin etmedi. Bir gazi veya şehit yakınını en çok mutlu edecek şey maddi destek değil, manevi destektir. Değer görmek, hatırlanmak, bir sıkıntın, ihtiyacın var mı, durumun nasıl diye sorulmak bizleri mutlu eder. Bunları görmedik. Dernekler açısından kullanıldığımızı düşünüyorum. Mesela benim haberim yok, benim adıma gidip bir şeyler istiyor, üyemizdir deniyor. Sadece 15 Temmuz’da bana bir mesaj geliyor, gününüz kutlu olsun deniyor. Demek ki ben oraya üyeyim. Yeni açılan 15 Temmuz’la ilgili birçok vakıf, dernek var. Artık isimlerini ayırt edemiyorum. Bunlar bir makamdan, üst yöneticilerden taleplerde bulunurken bizi kullanıyor, bizim adımıza da konuşuyorlar. Konuşuyor derken, bunu art niyetli yapıyorlar. Ben derneklerin hiçbir faaliyetini görmedim. Bir işim olduğu zaman kendim hallediyorum.

ifadelerini kullandı.

15 TEMMUZ MİLLİ İRADE OCAKLARI’NI BİLMİYORUM

15 Temmuz Milli İrade Ocakları’yla alakalı bir bilgisinin olmadığını ifade eden Şehit Zekeriya Bitmez’in oğlu Muhammed Bitmez,

Bizle sadece İstanbul’daki dernek ilgilendi. Diğer derneklerin hiçbirisinden haberimiz yok. Sadece arada bir, hediye gönderiyorlar. Buradaki Ocağı da tanımıyorum. Malatya’da kimse bizi arayıp sorumuyor, adamlar tam İstanbul’dan kalkıp geliyorlar. Bizim zaten herhangi bir beklentimiz yok. 15 Temmuz Milli İrade Ocakları’nı bilmiyorum. Şimdiye kadar da hiç irtibata geçmediler. Abimin geçip geçmediğini de bilmiyorum. Benim bu Ocak’la ilgili bir bilgim yok.

dedi.

15 Temmuz gazi ve şehit yakınları merkezi Malatya’da bulunan 15 Temmuz Milli İrade Ocakları ismin de bir dernek veya STK tanımadıklarını, şimdiye kadar kendileriyle bu ocağın irtibata da geçmediğini dile getirirken, 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Başkanı Bilal Uludağ ise, tam tersini dile getiriyor.

DİĞER ŞEHİT YAKINLARIMIZI DA BİR ARAYA GETİRİYORUZ

Şehit yakınlarını belirli aralıklarla ziyaret ettiklerini belirten Başkan Yıldırım, şunları kaydetti:

15 Temmuz Milli İrade Ocakları olarak bir maddi yardımımız, sadece şehit ve gazi yakınlarımıza, gazilerimize maddi desteğimiz hiçbir zaman olmadı. Biz bu çerçevede yola çıkmıyoruz. Bizim en çok amacımız manevi. Bir söz vardır, ‘Şehitler asıl vurulduğu zaman değil, unutulduğu zaman ölür.’ Biz de bunu unutturmamak için bu mücadeleyi veriyoruz. Malatya’mızda 2 tane gazimiz var. Ulaşabildik, konuştuk. Sadece Malatya’mızda değil, bütün Türkiye geneli 15 Temmuz şehitlerimizi, gazilerimizi, sadece 15 Temmuz’la da sınırlı kalmadık. Ömer Halisdemir’in babasını, Şehit Fethi Sekin’in babasını, Muhammed Fatih Safitürk’ün babasını, Şehit Eren Bülbül’ün abisini getirdik. Buradaki amacımızı da zaten ortaya koyuyoruz. Bizim STK olarak yapmamız gereken onları unutmamak, unutturmamak. Sürekli hatırlarını sormak. Evlat acısının ateşini biraz daha söndürmek için yapacağımız çalışmalar için 15 Temmuz Milli İrade Ocakları olarak çalışıyoruz. Malatya bazında şehitlerimizi sadece bir şehitler haftasında değil, normal farklı aralıklarda kendilerini ziyaret ediyoruz. Kendileriyle hep bir araya geliyoruz. Bununla beraber diğer şehit yakınlarımızı da bir araya getiriyoruz. Örnek veriyorum, birisinin evladı Hakkâri’de, birisinin evladı Şırnak’ta, birisinin evladı Van’da, Ağrı’da şehit düşmüş. Ama bunları bizim yaptığımız organizasyonlarla onları bir araya getiriyoruz ve tanıştırıyoruz. Ve bunu da düzenli olarak yapıyoruz. Amacımız zaten bu. Her gittiğimiz noktada hem Malatya için hem de Türkiye için farklı bir program için de gitsek şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi ziyaret ediyoruz.

TANIMADIKLARIMIZ MALATYA DIŞINDA İKAMET ETMİŞTİR

Halkın, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerin 15 Temmuz Milli İrade ne kadar tanındığını açıklayan Başkan Uludağ,

Bu noktada basının büyük bir emeği var. Bizlere ellerinden gelen destekleri veriyorlar ama bu şu demek değildir. Biz yüzde 100’üne ulaşmış mıyız, kesinlikle değil. Medyanın gözü önünde sürekli olan insanlar bile toplumun yüzde 100’üne hitap edemiyor. En azından Malatya için, yüzde 50 şehit yakını, gazilerimiz bizi biliyor. Ulaşabildiklerimize ulaşıyoruz. Ulaşamadığımız yüzde 50 gazi ve şehit yakını ise Malatyalıdır ama Malatya’nın dışında ikamet etmiştir. Ama yüzde 50’sine şu an hâkim gibiyiz. Bizi biliyorlar, bizi tanıyorlar, sağ olsunlar bizlere de kapılarını açıyorlar.

şeklinde konuştu.

KAPILARINI ÇALDIĞIMIZDA ÇOK MUTLU OLUYORLAR

15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerin kendilerinden beklentilerinin olup olmadığını da açıklayan Başkan Uludağ,

Biz hep görüştüğümüzde öncelikli sürekli kendilerinin hatırlandıkları için teşekkür ederler. Bunun yanı sıra o günün sıcaklığıyla insanların yoğun bir şekilde kendilerine ilgi gösterdiğini, günler geçtikçe bu ilginin azaldığını söylüyorlar. Biz de kapılarını çaldığımızda çok mutlu oluyorlar. Şehitlerimiz özellikle seçilmiş insanlar. Şehit yakınları da öyle. Şehit yakınları maddi olarak gerçekten bir şey istemiyorlar. Unutulmamak istiyorlar. Biz kapılarını çaldığımızda inanın o kadar mutlu oluyorlar ki, bütün yorgunluğumuzu unutuyoruz. Biz bütün öz kaynaklarımızla hareket ediyoruz. 15 Temmuz Milli İrade Ocakları olarak biz maaş makbuzu bastırmış bir STK değiliz. Bir işin içerisinde maddiyat girerse orada samimiyet biter. Biz bu doğrultuda hareket ediyoruz.

diye konuştu.

Öte yandan Başkan Uludağ’ın Malatya’da 2 tane 15 Temmuz gazisi olduğu yönünde beyanatının ardından, Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün verdiği bilgi çerçevesinde, Malatya’da toplam 4 gazi ailesi ikamet ediyor.