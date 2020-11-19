45 Milyon Kişi Akıllı Telefon Kullanıyor

Derlenen bilgilere göre geçen yıl akıllı telefonlar ile alakalı basına 8 bin 323 haber yansıdığı tespit edildi. Bu yıl çıkan haber adetleri incelendiğinde ise 6 bin 77 yansımanın basında yer aldığı görüldü. Firmaların yaptığı telefon kampanyalarının, işletim sistemi tartışmalarının, kurda yaşanan hareketlilik sonucu artan telefon fiyatlarının ve akıllı telefonun kullanım sürelerinin en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldığı görüldü.
2019 raporuna göre Türkiye'de 45 milyon kişinin akıllı telefon kullandığı saptanırken, İran'da da bu sayının aynı olduğu gözlendi. Akıllı telefon kullanıcı sayısında 851 milyon ile ilk sıraya yerleşen ülke ise Çin olarak kaydedildi. Çin bu rakamla açık ara önde olurken, onu 346 milyon ile Hindistan, 260 milyon ile de ABD takip etti. İtalya, İspanya ve Filipinler gibi ülkelerindeki akıllı telefon kullanımının Türkiye'den az olduğu görüldü. Araştırma kapsamında ilk on içerisinde yer alan bazı ülkeler ise Brezilya (97 milyon), Rusya(95 milyon), Endonezya(84 milyon), Japonya(73 milyon), Almanya(66milyon), Meksika(65 milyon), Birleşik Krallık(55 milyon) oldu.
(Bülten)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.