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19 Kas 2020 - 10:08- Gündem G: 19 Kas 2020 - 10:19

Sokağa Çıkma Yasağı Geldi!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı. Masada, iç ve dış güvenlik, bölgedeki gelişmelerin yanı sıra koronavirüs vaka sayısındaki artış yer alıyordu. Bu nedenle 81 il için hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.
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İçişleri Bakanlığı koronavirüse karşı son tedbirlerle ilgili yeni bir genelge yayınladı. Buna göre, hafta sonları saat 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlamanın ayrıntılarına göre 65 yaş üstü vatandaşlar sabah saat 10.00-13.00 arasında 20 yaş ve altı öğlen 13.00-16.00 arasında sokağa çıkabilecekler. Ancak çalışan vatandaşlar bu kısıtlamadan muaf tutulacak. İlk kısıtlama 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00'e sürecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kademeli olarak açılan okullar da devam eden yüz yüze eğitim faaliyetleri salgının seyrindeki artış nedeniyle 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edilecektir.

# malatya, İçişleri bakanlığı, Yüzyüze Eğitim, koronavirüs, Cumhurbaşkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pazar, eğitim

19 Kas 2020 - 10:08 Malatya- Gündem

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