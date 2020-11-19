Sokağa Çıkma Yasağı Geldi!

İçişleri Bakanlığı koronavirüse karşı son tedbirlerle ilgili yeni bir genelge yayınladı. Buna göre, hafta sonları saat 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlamanın ayrıntılarına göre 65 yaş üstü vatandaşlar sabah saat 10.00-13.00 arasında 20 yaş ve altı öğlen 13.00-16.00 arasında sokağa çıkabilecekler. Ancak çalışan vatandaşlar bu kısıtlamadan muaf tutulacak. İlk kısıtlama 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00'e sürecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kademeli olarak açılan okullar da devam eden yüz yüze eğitim faaliyetleri salgının seyrindeki artış nedeniyle 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edilecektir.