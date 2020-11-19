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19 Kas 2020 - 09:00- Yaşam

Kaleli Kadınlardan Anlamı Proje

Kaleli kadınlar, evlerinde ürettikleri doğal ürünleri Kale Kadın Kooperatifi aracılığıyla Malatyalı vatandaşlarla buluşturuyor. Aynı zamanda kadın üreticiler aile bütçelerine de katkı sağlıyor.

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Tamamen organik olan bu ürünler mevsiminde yapılarak raflardaki yerlerini alıyor. Sadece bilinen belli başlı ürünlerle yetinmek istemeyen üretici kadınlar, faaliyete geçirecekleri birçok projenin olduğunu söylüyor.

Kale Kadın Kooperatifi kurucularından Ayşe Yıldırım Özceyhan,  konuya ilişkin BUSABAH gazetesine konuştu. Üretimde çok iyi bir ilerleme kaydettiğini söyleyen Özceyhan, kooperatiflerinin gerekli tanıtımının yapılmamasından yakındı. Özceyhan,

Şu anda Malatyalı vatandaşlarımız yöresel pazarımızı daha duymadılar. Duymadıklarına inanıyorum. Belediyemiz sağ olsun çok güzel bir yer verdi bize ama bununla ilgili herhangi bir reklam çalışması olmadı. Ağaçların arasında kaybolmuşuz. Yolun üzerinde küçücük bir tabela var, 13 ilçenin yöresel pazarı diye bu tabelada kim neyi görecek bu konuda belediyenin desteğine ihtiyacımız var. Tanıtımımız yapılmadı. Bize billboardlarda resim olacak denildi ama olmadı.

dedi.

 KADINLAR KENDİ EVİNDE ÜRETECEK

Kaleli kadınların evlerinde ürettikleri ürünlerle aile bütçelerine katkı da bulunduklarını söyleyen Ayşe Özceyhan,

Kale Kadın Kooperatifi kurucularındanım, kooperatif başkanımız Kübra Bölükbaşıoğlu ile birlikte kooperatif kurmak için birlikte çalışmaya başladık. Kendisinin daha öve Kale ilçesinde kooperatif üzerine çalışmaları varmış. Kendisi de benimle çalışmak isteyince bende mutlu oldum. Birlikte çalışarak kooperatifimizi kurduk. Biz ikimiz Malatya’dayız diğer bütün kurucu üyelerimiz Kale’de biz Kale’de ürün üreten bütün kadınlara hitap etmek için burayı kurduk. Kale’nin kadınları hem çok becerikli hem de çok çalışkan bir de ürettikleri ürünler çok güzel ve kaliteli ama Kale biraz kapalı bir kutu yani kadınlar girişimcilik noktasında çok cesaretlendirilmemiş Kübra hanımın başkanlığında buradaki kadınlar ürettiklerini satmak istemişler onun için onun için bu kooperatif fikri ortaya çıkmış. Yani kadınlar kendi evinde üretecek, aile bütçesine katkı sağlayacaktır.

şeklinde konuştu.

KALE’NİN BÜTÜN KÖYLERİNE ULAŞMAK

Amaçlarının Kale’deki tüm köylere ulaşmak olduğunu ifade eden Ayşe Özceyhan,

Belediyemizin yaptığı projede kadın kooperatiflerine yer vermesiyle kadınlar, ilk etapta ürettikleri ürünleri burada bizim dükkânımızda halkla buluşturduk. Üretilen ürünlerin kalitesinden memnun kalanlar ürünlerin devamını istedi. İşte bu durumun üzerine de üretime devam edilecek. Amacımız tek bir yerde değil Kale’nin bütün köylerine ulaşarak ihtiyaç sahibi kadınlara da yardımcı olarak hem kooperatifimizin üye sayısını arttırmak hem ürün çeşitliliğini arttırmak hem de Kale’nin kendine has ürününü piyasaya çıkarmak” kelimelerini kullandı. Şu anda 7 kurucu üyemiz var. Hali hazırda bekleyen 5 üyemiz var. Şu anda bir köyde çalışmaya başladık. Bentyazı Köyü’nden üyelerimiz var, hedefimiz Kale’nin bütün köylerine ulaşarak üye sayımızı arttırmak. Kadınlarımızın evlerinde ürettikleri ürünlerle başladık. Çünkü kadınlarımızı evden çok çıkarmak istemiyoruz. Çünkü birçoğu hayvancılık işiyle de uğraşıyor. Öyle olunca evden çıkmaları pek mümkün olmuyor. Onlarda hayvancılıktan arta kalan zamanlarında şehriye, erişte, reçel, pekmez gibi ürünleri yaparak kooperatifimiz aracılığıyla halkımızın istifade etmesini sağlıyorlar.

diye konuştu.

ÇİLEĞİN ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR YAPMAK İSTİYORUZ

“Kale çileğiyle meşhur, son 15-20 yıldan beri çilek ekimi yapılıyor” diyen Özceyhan, “5 seneden beri de Kale çileği ciddi anlamda rağbet görüyor. Diğer çileklerden farkı da şu çilekler çok lezzetli, kokusu da tadı da aynı çilek gibi dışarıda bazen çilek yiyorsunuz, koku var tat yok kimisinde tat var hiç koku yok. Ama bunun hem tadı hem de kokusu çok güzel yani çilek gibi bir çilek yemiş oluyorsunuz. Hem dayanıklılığı uzun hem sulu ve sert yani kısaca çok kaliteli bir çilek devlet teşvikiyle beraber Kale’de çilek ekim alanları da artmaya başladı. Kooperatif olarak çileğin tanıtımı üzerine de çalışmalar yapmak istiyoruz. İnternetten araştırınca bakıyorsunuz ki çilekle ilgili çok çeşit ürün var. Çilek yağı, çilek şerbeti, çilekli yoğurt gibi bizde çileği yiyecek olarak her alanda nasıl kullanabiliriz, onun düşüncesindeyiz. Ben kimya mühendisiyim bu ürünleri proseslerden geçirerek insanlara uzun raf ömürlü ürünleri nasıl üretebiliriz bunun da çalışmasını yapacağız” dedi.

TEK SIKINTIMIZ TANITIMSIZLIK

Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılan kooperatiflerin tek sıkıntısının tanıtımın yapılmamasında kaynaklı olduğunu belirten Özceyhan,

Şu anda Malatyalı vatandaşlarımız yöresel pazarımızı daha duymadılar. Duymadıklarına inanıyorum. Belediyemiz sağ olsun çok güzel bir yer verdi bize ama bununla ilgili herhangi bir reklam çalışması olmadı. Ağaçların arasında kaybolmuşuz. Yolun üzerinde küçücük bir tabela var, 13 ilçenin yöresel pazarı diye bu tabelada kim neyi görecek bu konuda belediyenin desteğine ihtiyacımız var. Tanıtımımız yapılmadı. Bize billboardlarda resim olacak denildi ama olmadı. Yani şehir dışından gelen yöresel ürün pazarları olduğu zaman şehrin tüm billboardlarında koca koca reklamlar oluyor. Bizde diğer şehirlerden gelen güvenmediğimiz bilmediğimiz ürünleri yöresel diye alıyorduk. Burada bizim bildiğimiz, kendi yöremizin ürünleri var. Hepsi temiz kendi köylerimizden gelmiş onları halkımıza daha tanıtamıyoruz. Buraya gelenler bilmedikleri için bizi haftalık bir pazar olarak zannediyorlar. Buranın doğru bir tanıtım çalışması yapılmamış. Yani buradaki kooperatiflerin en az 20-25 üyesi var 13 ilçeden siz hesaplayın bu kadar insan bu kooperatiflerden ekmek yiyecek, o yüzden kooperatiflerimiz desteklenmeli ki ayakta kalabilsinler. Tek sıkıntımız tanıtımsızlık.

ifadelerini kullandı.

ÜRETİCİ KADIN AMA ADI OLMAYANDA KADIN

Kale Kadın Kooperatifi kurucusu Ayşe Yılmaz Özceyhan son olarak şu sözleri kaydetti:

Kadınlarımız her zaman biz varız diyorlardı ama sesleri pek duyulmuyordu. Zaten şu ana kadar da hep kadınlar üretiyordu. Dünya oluştuğundan bu yana üretici kadın ama adı olmayanda kadın, erkeklerin görünür tarafında kadınlar ise asıl üreticilerdir. İşçiliği sadece ev işçiliği gibi gözüktüğü için kadınlar üretimde pek göze gelmiyor. Ekonomiye katkısı varmış gibi gözükmüyor. Aslında bu büyük bir hatadır.

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19 Kas 2020 - 09:00 Malatya- Yaşam

Muhabir Şükran Malkoç

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