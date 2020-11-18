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18 Kas 2020 - 22:00- Asayiş G: 18 Kas 2020 - 16:48

Erkenek Mahallesinde 100 Karantina

Malatya'nın Doğanşehir İlçesine bağlı Erkenek Mahallesinde iddalara göre 100’e yakın kişi, yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle karantina altına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Erkenek Mahallesi Kınalıtaş ve Gedikağzı caddelerinde 25 hanede yaşayan iddiaya göre yaklaşık 100 kişi Covid-19 tedbirleri kapsamında İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Caddelerin giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. 

Karantinaya alınan böge halkının ihtiyaçları Vefa Destek Grubu tarafından karşılanacak.

# covid-19

18 Kas 2020 - 22:00 Malatya- Asayiş

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