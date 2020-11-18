Erkenek Mahallesinde 100 Karantina

Edinilen bilgiye göre, Erkenek Mahallesi Kınalıtaş ve Gedikağzı caddelerinde 25 hanede yaşayan iddiaya göre yaklaşık 100 kişi Covid-19 tedbirleri kapsamında İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Caddelerin giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kapatıldı.

Karantinaya alınan böge halkının ihtiyaçları Vefa Destek Grubu tarafından karşılanacak.