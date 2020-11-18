18 Kas 2020 - 21:30- Asayiş

Malatya'da Jandarma Operasyonu

Malatya Jandarma ekiplerinde ev ve iş yerlerine yapılan operasyonlarda 6 adet tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi ve konuyla ilgili olarak iki zanlı gözaltına alındı