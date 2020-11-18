Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya ve yönetim kurulu üyeleri kurum ziyaretleri kapsamında İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ı makamında ziyaret ettiler. Rektör Kızılay'a ikinci dönem görevinde başarılar dileyen dernek başkanı Kaya, "Sayın rektörümüz göreve gelmesiyle üniversite ve sivil toplum kuruluşu işbirliğine her daim önem vermiştir. Şehrin ortak paydası olan Yeni Malatyaspor'a da başarısı için her zaman desteklerini sunan hocamızın artık derneğimizin de onursal üyesi olduğunu belirtmek istiyorum." dedi.
Rektör Kızılay ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yeni Malatyaspor’un ortak değerleri olduğunu ve başarısı için desteklemeye devam edeceklerini söyledi.
Ziyaretin sonunda dernek başkanı Kaya tarafından, Rektör Kızılay'a onursal üyelik plaketi takdim edildi.
Darende Belediye Başkanı Özkan'a ziyaret
Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği Başkanı Kaya ve yönetimi Darende Belediye Başkanı İsa Özkan'ı da makamında ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.
Başkan Kaya, dernek olarak İl merkezinin yanı sıra tüm ilçelerde de temsilcilikler açacaklarını belirterek Darende Belediye Başkanı Özkan'a destekleri için teşekkür edip 44 numaralı Yeni Malatyaspor forması hediye etti.
18 Kas 2020 - 16:27- Gündem Güncelleme: 18 Kas 2020 - 16:34
Rektör Kızılay'a Onursal Üyelik
Yeni Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'a onursal üyelik plaketi takdim edildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.