Busabah Malatya Busabah Malatya
18 Kas 2020 - 16:27- Gündem G: 18 Kas 2020 - 16:34

Rektör Kızılay'a Onursal Üyelik

Yeni Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'a onursal üyelik plaketi takdim edildi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın


Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya ve yönetim kurulu üyeleri kurum ziyaretleri kapsamında İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ı makamında ziyaret ettiler. Rektör Kızılay'a ikinci dönem görevinde başarılar dileyen dernek başkanı Kaya, "Sayın rektörümüz göreve gelmesiyle üniversite ve sivil toplum kuruluşu işbirliğine her daim önem vermiştir. Şehrin ortak paydası olan Yeni Malatyaspor'a da başarısı için her zaman desteklerini sunan hocamızın artık derneğimizin de onursal üyesi olduğunu belirtmek istiyorum." dedi.
Rektör Kızılay ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yeni Malatyaspor’un ortak değerleri olduğunu ve başarısı için desteklemeye devam edeceklerini söyledi.
Ziyaretin sonunda dernek başkanı Kaya tarafından, Rektör Kızılay'a onursal üyelik plaketi takdim edildi.
Darende Belediye Başkanı Özkan'a ziyaret
Malatyaspor Derebeyleri Taraftarlar Derneği Başkanı Kaya ve yönetimi Darende Belediye Başkanı İsa Özkan'ı da makamında ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.
Başkan Kaya, dernek olarak İl merkezinin yanı sıra tüm ilçelerde de temsilcilikler açacaklarını belirterek Darende Belediye Başkanı Özkan'a destekleri için teşekkür edip 44 numaralı Yeni Malatyaspor forması hediye etti.

# malatyaspor, malatya, derebeyler, ender kaya, İnönü Üniversitesi, ahmet kızılay, 44 numaralı forma, İsa Özkan', belediye, Başkanı, Yönetim, yeni malatyaspor, etti, Belediye Başkanı

18 Kas 2020 - 16:27 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Şehrin Gelecek 10 Yılına Yatırım Yapıyoruz mask
Şehrin Gelecek 10 Yılına Yatırım Yapıyoruz
Çiftçiyle Dalga Geçiyorlar mask
Çiftçiyle Dalga Geçiyorlar
Koronavirüsle Mücadele Sürüyor mask
Koronavirüsle Mücadele Sürüyor
Deprem Konutları Teslim Aşamasında… mask
Deprem Konutları Teslim Aşamasında…
LPG'de 18 Kuruş İndirim mask
LPG'de 18 Kuruş İndirim
40 Bin Aile Güldürdü mask
40 Bin Aile Güldürdü
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Dağhan’ın Naaşı Memkeleti Akçadağ’a Getirildi mask
Dağhan’ın Naaşı Memkeleti Akçadağ’a Getirildi
Otomobiller Hurdaya Döndü: 7 Yaralı mask
Otomobiller Hurdaya Döndü: 7 Yaralı
Turgut Özal Tabiat Parkı’ında Yenileme Çalışmaları mask
Turgut Özal Tabiat Parkı’ında Yenileme Çalışmaları
Cips Paketinde Esrar Nakliyatı mask
Cips Paketinde Esrar Nakliyatı
Damat Mağduru Kurtarılamadı mask
Damat Mağduru Kurtarılamadı
Polis Suçlulara Göz Açtırmıyor mask
Polis Suçlulara Göz Açtırmıyor

GALERİ

Malatya'da Bombalı Eylem Gerçekleştirmek İsteyen Terörist Yakalandı! mask
Malatya'da Bombalı Eylem Gerçekleştirmek İsteyen Terörist Yakalandı!
Kuzenlerin Tartışması Kanla Sonuçlandı mask
Kuzenlerin Tartışması Kanla Sonuçlandı
Şüpheli Ölüm mask
Şüpheli Ölüm
Esnafın Borç Çığlığı mask
Esnafın Borç Çığlığı
Kariyer Günü Programlarına Çınar'da Katıldı mask
Kariyer Günü Programlarına Çınar'da Katıldı
Esnafların Terminal İsyanı mask
Esnafların Terminal İsyanı
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL