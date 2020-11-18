Tefecilere Operasyon!

Edinilen bilgiye göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilik suçuna yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Yürütülen soruşturma kapsamında Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesinde, H.K., S.K., İ.M.K., A.D. ve S.Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 10.027 Dolar, 6.835 TL, bir tabanca ve çok sayıda fişek, alacak verecek yazılı ajanda, banka dekontları
farklı şahıslar adına düzenlenmiş sözleşmeler ve tapu senetleri ele geçirildi.
Şüpheliler adli makamlara sevk edilecek.
( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.