Yayıncı Geliri Düşecek

Federasyon tarafından yapılan açıklamada

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun ev sahipliğinde, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Digiturk ve beIN MEDIA GROUP CEO'su Yousef Al-Obaidly, Ankara’da bir araya geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binasındaki toplantı sonunda, TFF ile Digiturk arasında 2020-2021 sezonuna ilişkin anlaşma imzalandı. TFF olarak Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sayın Yousef Al-Obaidly’ye teşekkür eder, anlaşmanın Türk futbolu ve kulüplerimiz için hayırlı olmasını dileriz.

denildi.

TARAFLAR EL SIKIŞTI

Açıklamada her hangi bir rakam verilmezken kulüp yöneticilerinden edinilen bilgiye göre, taraflar 2020/2021 futbol sezonunun yayın hakları için 2 milyar 650 milyon TL'ye el sıkıştı. Yayıncı kuruluşun TFF ile yaptığı anlaşmaya göre, kulüplerin bu sezon için alması gereken tutar 3.3 milyar TL seviyelerineydi. Ancak yayıncı kuruluş bu rakamı ödemeyeceğini ve yayın hakları için maksimum 2 milyar 350 milyon TL ödeyeceğini kulüplere ilettiği belirtilmişti. Daha sonra Kulüpler Birliği TFF'ye yayın haklarında 2.8 milyar TL'ye kadar indirim yapabileceğini iletmişti. Gelinen noktada kulüplerle yayıncı kuruluş 3 milyar 650 milyon TL'de anlaşmış oldu.

PRİMLER NETLEŞMEDİ

Anlaşmanın ardından Süper Lig kulüplerinin galibiyet ve beraberlik primlerinin de netleşmesi bekleniyor. Süper Lig maçlarının neredeyse yüzde 20'sinin tamamlanmasına rağmen, naklen yayın rakamı netleşmediği için, henüz galibiyet ve beraberlik primleri belirlenmemişti. Süper Lig'de geçen sezon 3 puana 2.7 milyon TL galibiyet pirimi verilirken, bir önceki sezon bu rakam 2.6 milyon TL düzeyindeydi. Öte yandan bu yıl Süper Lig'in 21 takımlı olması kulüplerin naklen yayın gelirlerinden geçen yıllara göre daha az para alacağı anlamına geliyor.