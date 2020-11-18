Bu Karar Çok Can Yakabilir

Süper Lig'de korona virüs vakalarının artması ve maçların ertelenmesi ihtimalini göz önünde bulunduran Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hükmen mağlubiyet kararı üzerinde duruyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, İstanbul'da yapılan son Kulüpler Birliği toplantısında konuyu gündeme getirmişti. Özdemir, Türkiye Kupası'nda uygulanan korona virüs nedeniyle A takım listesindeki oyuncu sayısının 14'ün altına düşmesi halinde maça çıkamayan takımın hükmen mağlup sayılması uygulamasını, sezonun ikinci yarısında Süper Lig için de düşündüklerini aktardı.

Süper Lig'deki mevcut talimata göre, böyle bir durumda maç erteleniyor. Bu düşüncenin ardından ise Süper Lig takımları ikiye bölündü. Birçok kulüp başkanı alınacak kararın doğurabileceği sorunlara dikkati çekerken bazı kulüp yöneticileri ise testlerin tek merkezden yapılarak sonucu ne olursa olsun TFF’ye destek verilmesi gerektiğini düşünüyor. Yeni Malatyaspor yönetiminin bu konuda çekimser olduğu ve henüz karar veremediği öğrenildi.

HABER MERKEZİ