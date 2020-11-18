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18 Kas 2020 - 19:30- Spor

Bu Karar Çok Can Yakabilir

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yıllar sonra çok konuşulacak karara imza atmaya hazırlanıyor. korona virüs vakalarının artması ve maçların ertelenmesi ihtimalini göz önünde bulunduran federasyon sezonun tamamlanabilmesi için hükmen mağlubiyet kararı üzerinde duruyor.
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Süper Lig'de korona virüs vakalarının artması ve maçların ertelenmesi ihtimalini göz önünde bulunduran Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hükmen mağlubiyet kararı üzerinde duruyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, İstanbul'da yapılan son Kulüpler Birliği toplantısında konuyu gündeme getirmişti. Özdemir, Türkiye Kupası'nda uygulanan korona virüs nedeniyle A takım listesindeki oyuncu sayısının 14'ün altına düşmesi halinde maça çıkamayan takımın hükmen mağlup sayılması uygulamasını, sezonun ikinci yarısında Süper Lig için de düşündüklerini aktardı.

Süper Lig'deki mevcut talimata göre, böyle bir durumda maç erteleniyor. Bu düşüncenin ardından ise Süper Lig takımları ikiye bölündü. Birçok kulüp başkanı alınacak kararın doğurabileceği sorunlara dikkati çekerken bazı kulüp yöneticileri ise testlerin tek merkezden yapılarak sonucu ne olursa olsun TFF’ye destek verilmesi gerektiğini düşünüyor. Yeni Malatyaspor yönetiminin bu konuda çekimser olduğu ve henüz karar veremediği öğrenildi.

HABER MERKEZİ

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18 Kas 2020 - 19:30 Malatya- Spor

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