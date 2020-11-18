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18 Kas 2020 - 18:30- Yaşam G: 18 Kas 2020 - 15:43

Üst Klasman Hakem Semineri

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Üst Klasman Hakem Semineri 10-11 Kasım 2020 tarihlerinde, Üst Klasman Yardımcı Hakem Semineri ise 16 Kasım 2020 tarihinde pandemi önlemleri çerçevesinde online olarak gerçekleştirildi.
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MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg tarafından verilen eğitimlerde, TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarında son 4 haftada yaşanılan önemli pozisyonlar çalışıldı ve talimatlar hatırlatıldı.
Seminerde üzerinde çalışılan bazı önemli konular aşağıdaki gibidir:

1. VAR Müdahaleleri:

VAR müdahaleleri için VAR Protokolünde net bir şekilde belirtilen 'Açık ve Bariz Hata' ve 'Net Kanıt' kavramları üzerinde hatırlatmalarda bulunuldu. Ayrıca VAR müdahaleleri sırasında VAR'ların net kanıtları, doğru bir şekilde sunmaları gerektiğinin ve OFR sürelerinin kısaltılmasının altı çizildi. Müsabaka öncesinde Hakem-VAR arasındaki memorandumun ve maç sırasındaki doğru iletişimin önemi vurgulandı.

2) İtirazlar

Pandemi sürecinde oyuncularla korunması gereken mesafe (1 kol boyu) hatırlatıldı. Ayrıca uzaktan koşarak itiraza gelen oyunculara ve özellikle kalecilere tolerans gösterilmemesi gerektiği anlatıldı. Bu konuda hakem ekibinin gerekirse işbirliği ve doğru sorumluluk paylaşımı ile çözüme gitmeleri gerekmektedir. Verilen karara itiraz amacıyla hakeme yapılan fiziksel temasın ise kesinlikle kabul edilmemesi ve doğru bir şekilde cezalandırılması talimatı vurgulandı.

3) Elle Oynamalar:

Futbol oyununun doğası gereği elle oynama pozisyonları çok farklı durumlar ve tartışmalar oluşturmaktadır. Hakemlerden kolun vücuttan net bir şekilde ayrıldığı, oyuncuların kendilerini genişlettikleri ve uzattığı pozisyonları kaçırmamaları istendi. Futbol Oyun Kuralları ve UEFA talimatları çerçevesince daha dikkatli olmaları gerektiği hatırlatıldı. Elle oynamalarda Sarı Kart uygulanması için ise; a. Elle oynama sonrası umut vaat eden bir atağın kesilmesi (kaleye doğru vurulmuş olan bir şutun kesilmesi vb.), b. Çok abartılı bir şekilde elle oynanması (oyun kurallarına saygısızlık) gereklidir.

4) 2. Sarı Kartlar:

Hakemlerimizin son haftalarda 2. Sarı Kart uygulamalarında genelde başarılı oldukları, çok net ve tartışmaya açık olmayan pozisyonlarda 2.Sarı Kartları gösterdikleri görüntülerle aktarıldı. Ancak ilk sarı kartların da çok önemli olduğu, bu konuda da dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

( HABER MERKEZİ)

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18 Kas 2020 - 18:30 Malatya- Yaşam

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