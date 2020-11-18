Busabah Malatya Busabah Malatya
18 Kas 2020 - 17:30- Sağlık

Bağımlılık Tedavisinde Yeni Umut: Enjeksiyon Tedavisi

Bağımlılık yalnızca kişinin fiziksel sağlığını olumsuz etkilemekle kalmayan aynı zamanda önemli sosyal, ruhsal ve ekonomik etkilere de neden olan biyopsikososyal bir hastalıktır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gün geçtikçe bağımlı bireylerin sayısının arttığı bilinmektedir. Bu nedenle bağımlılığının çözümünde kullanılan tedavi yöntemleri oldukça önemlidir.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Konuyla ilgili Türkiye'de bağımlılığa karşı çalışmalarıyla ilk akla gelen Prof. Dr. Kültegin Ögel, güncel tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Bağımlılıkta kullanılan tedavi programlarının bireyin ihtiyaçlarına göre farklılaşması ve bireye özgü olmasının önemli olduğunu belirten Ögel tedavideki en önemli konunun ise iyileşme sürecindeki bireylerin her adımda aktif olarak yer almasını sağlamak olduğunu belirtti.

YENİ TEDAVİ YÖNTEMİ: ENJEKSİYON TEDAVİSİ

Son yıllarda bağımlılık tedavisinde "çip" rüzgarı esti. Halk arasında "çip" adı verilen, bilimsel dünyada “implant” olarak adlandırılan ilaç, bağımlılığın tekrarlamasının önlenmesinde önemli bir yere sahipti. Kişi özellikle eroin gibi uyuşturucu maddeleri kullandığında çip takılmasıyla birlikte bu maddelerden etkilenmiyor ve böylece kişi bağımlılığa geri dönmüyordu.

Ancak çipten daha avantajlı olarak gördüğümüz Nalmefen isimli etken maddeye sahip “enjeksiyon” olarak bilinen yeni bir ilaç ülkemize geldi. Bu ilaç, aynı çipte olduğu gibi bedene uyuşturucu girdiğinde etkisini göstermeyerek kişinin bağımlılığa geri dönmesini engelliyor.

Nalmefen, alkol kullanımına yönelik isteği azaltmak adına etkili bir tedavi yöntemidir. Özellikle, alkol bağımlısı kişilerde arındırma tedavisi sonrası alkolü tekrar kullanma sıklığının yaygın olduğu bilinmektedir. Ancak Nalmefen (depo iğne tedavisi) ile hastalar uzun süre temiz kalabilmektedir. Bu nedenle de “Nalmefene enjeksiyon” oldukça önemli bir gelişmedir.

ÇİPTEKİ DEZAVANTAJLARI ORTADAN KALDIRIYOR

Enjeksiyonun en büyük avantajı, çip gibi ciltin altına yerleştirmek gerekmiyor. Çipin takılması için küçük bir ameliyat gerekirken, bu ilaçta buna gerek yok. Bir enjeksiyon yapılması yeterli.

Aynı zamanda, çip için yapılan operasyonlarda, iltihap oluşması, yara iyileşmesinde gecikme gibi sorunlar varken, enjeksiyonda bu sorunlar yaşanmıyor.  Hastanın bedeninde izler kalmıyor. Antibiyotik ve benzeri koruyucu ilaçlara gerek kalmıyor.

ETKİSİ 3 AY SÜRÜYOR

Bu ilaç aslında yıllardır var olan etkili olduğunu bildiğimiz bir ilaç. İşin yeni tarafı ise bunun bir enjeksiyon formunun üretilmesi. Bu ilaç enjekte edildiğinde 3 ay bedende kalıyor. Bir sefer "iğne" yapılıyor ve etkisi 3 ay devam ediyor.

FARKLI BAĞIMLILIKLARDA DA SONUÇ ALINABİLİR

Nalmefen Consta depo enjeksiyon tedavisi, opioid (eroin, kodein, buprenorfin vs..) engelleyici bir ilaçtır. Nalmefen Consta opioid maddelerin beyinde etki yapmak için bağlandıkları alıcıları bloke eder ve böylece maddenin keyif verici etkilerini engeller.Nalmefene, fiziksel yoksunluk semptomları olmayan ve acil detoksifikasyona ihtiyaç duymayan, alkol bağımlılığı olan kişiler için de onaylı bir ilaçtır. Nalmefene, alkol içme dürtüsünü azaltmaya yardımcı olmak için beyindeki vericilerin salınımını etkiler ve böylece alkol bağımlıları için alkol alım miktarını azaltır. İlaç tedavisi, özellikle tedaviye uyumu artırmak için tasarlanmış bir biyopsikososyal yaklaşımla mutlaka birleştirilmelidir. Örneğin aile danışmanlığı veya psikoterapi ile birlikte kullanılır. Avrupa ülkelerinde ve ülkemizde ruhsat alan bu ilacın bağımlılığın tedavisinde önemli bir yeri oluşmuştur. Ancak bütün ilaçlarda olduğu gibi, ilaç doğru zamanda ve doğru yerde kullanıldığında etkin olur. Bu nedenle bir bağımlılık uzmanının önerisi olmadan kullanılmamalıdır.

( Haber Merkezi)

# malatya, busabah, haber, bağımlılık, uyuşturucu, Prof. Dr. Kültegin Ögel, tedavi, Bir, Antibiyotik, Önemli, bilgi

18 Kas 2020 - 17:30 Malatya- Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Virüsü Atlattı Hikayesini Anlatıyor mask
Virüsü Atlattı Hikayesini Anlatıyor
Hemoroidin Ağrısız Tedavisi Mümkün mask
Hemoroidin Ağrısız Tedavisi Mümkün
Solunum Hekimlerinden Sigara İçme Kısıtlanmasına Destek Ve Öneri mask
Solunum Hekimlerinden Sigara İçme Kısıtlanmasına Destek Ve Öneri
DEPREM ANINDA Kİ UYGULAMA METODLARI ANLATILDI mask
DEPREM ANINDA Kİ UYGULAMA METODLARI ANLATILDI
Malatya'da Sigara İçme Yasağı Dikkat! mask
Malatya'da Sigara İçme Yasağı Dikkat!
SONBAHAR HASTALIKLARINA KARŞI 9 ETKİLİ ÖNERİ! mask
SONBAHAR HASTALIKLARINA KARŞI 9 ETKİLİ ÖNERİ!
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Dağhan’ın Naaşı Memkeleti Akçadağ’a Getirildi mask
Dağhan’ın Naaşı Memkeleti Akçadağ’a Getirildi
Otomobiller Hurdaya Döndü: 7 Yaralı mask
Otomobiller Hurdaya Döndü: 7 Yaralı
Turgut Özal Tabiat Parkı’ında Yenileme Çalışmaları mask
Turgut Özal Tabiat Parkı’ında Yenileme Çalışmaları
Cips Paketinde Esrar Nakliyatı mask
Cips Paketinde Esrar Nakliyatı
Damat Mağduru Kurtarılamadı mask
Damat Mağduru Kurtarılamadı
Polis Suçlulara Göz Açtırmıyor mask
Polis Suçlulara Göz Açtırmıyor

GALERİ

Yöresel Ürünlere Talep Çok mask
Yöresel Ürünlere Talep Çok
Malatya'da Bombalı Eylem Gerçekleştirmek İsteyen Terörist Yakalandı! mask
Malatya'da Bombalı Eylem Gerçekleştirmek İsteyen Terörist Yakalandı!
Kuzenlerin Tartışması Kanla Sonuçlandı mask
Kuzenlerin Tartışması Kanla Sonuçlandı
Şüpheli Ölüm mask
Şüpheli Ölüm
Esnafın Borç Çığlığı mask
Esnafın Borç Çığlığı
Kariyer Günü Programlarına Çınar'da Katıldı mask
Kariyer Günü Programlarına Çınar'da Katıldı
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL