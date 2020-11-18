Kayısı Ağaçları İçin Hatırlatma

Malatya İl Tarım Ve Orman Müdürü Tahir Macit, Kayısı ağaçlarında sonbahar mücadelesi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Dünyaca tanınmış ve milli ekonomiye katkısı olan kayısı, İlimiz çiftçilerinin en önemli gelir kaynağını teşkil etmektedir.

İlimiz için çok önemli olan kayısı ağaçlarında her yıl görülen hastalıklarla bilinçli bir mücadele etmek başta gelen göreviniz ve menfaatiniz icabıdır. Sonbaharda yaprak delen çil, bakteriyel kanser ve zamklanma hastalığına karşı koruyucu olarak mücadele yapılmalıdır” dedi.

Üreticilerin bahçelerinde önceki yıllarda aşırı dal kurumaları, kanserli yaralar ve aşırı zamk akıntısı varsa 2-3 yılda bir kesinlikle yüzde’3 lük bordo bulamacı kullanmasının gerektiğini bildiren Macit, Kayısı ağaçlarında sonbahar mücadelesi konusunda ayrıntılı bilgilin il ve ilçe Tarım Ve Orman Müdürlüklerinden alabileceklerini kaydetti.

( İHA)