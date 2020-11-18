Busabah Malatya Busabah Malatya
18 Kas 2020 - 17:00- Gündem

Kayısı Ağaçları İçin Hatırlatma

Malatya’da Kayısı ağaçlarında sonbahar mücadelesi hatırlatması yapılıp, üreticilerin sonbahar çalışmalarını iyi verim almaları için yapmaları istendi. 
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Malatya İl Tarım Ve Orman Müdürü Tahir Macit, Kayısı ağaçlarında sonbahar mücadelesi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Dünyaca tanınmış ve milli ekonomiye katkısı olan kayısı, İlimiz çiftçilerinin en önemli gelir kaynağını teşkil etmektedir.

İlimiz için çok önemli olan kayısı ağaçlarında her yıl görülen hastalıklarla bilinçli bir mücadele etmek başta gelen göreviniz ve menfaatiniz icabıdır. Sonbaharda yaprak delen çil, bakteriyel kanser ve zamklanma hastalığına karşı koruyucu olarak mücadele yapılmalıdır” dedi.

Üreticilerin bahçelerinde önceki yıllarda aşırı dal kurumaları, kanserli yaralar ve aşırı zamk akıntısı varsa 2-3 yılda bir kesinlikle yüzde’3 lük bordo bulamacı kullanmasının gerektiğini bildiren Macit, Kayısı ağaçlarında sonbahar mücadelesi konusunda ayrıntılı bilgilin il ve ilçe Tarım Ve Orman Müdürlüklerinden alabileceklerini kaydetti.

( İHA)

# malatya, İl tarım ve orman müdürü, kayısı, ekonomi, bakteriyel, kanser, ilçe Tarım Ve Orman Müdürlüğü, Bir, çok, Önemli, İHA

18 Kas 2020 - 17:00 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Şehrin Gelecek 10 Yılına Yatırım Yapıyoruz mask
Şehrin Gelecek 10 Yılına Yatırım Yapıyoruz
Çiftçiyle Dalga Geçiyorlar mask
Çiftçiyle Dalga Geçiyorlar
Koronavirüsle Mücadele Sürüyor mask
Koronavirüsle Mücadele Sürüyor
Deprem Konutları Teslim Aşamasında… mask
Deprem Konutları Teslim Aşamasında…
LPG'de 18 Kuruş İndirim mask
LPG'de 18 Kuruş İndirim
40 Bin Aile Güldürdü mask
40 Bin Aile Güldürdü
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Dağhan’ın Naaşı Memkeleti Akçadağ’a Getirildi mask
Dağhan’ın Naaşı Memkeleti Akçadağ’a Getirildi
Otomobiller Hurdaya Döndü: 7 Yaralı mask
Otomobiller Hurdaya Döndü: 7 Yaralı
Turgut Özal Tabiat Parkı’ında Yenileme Çalışmaları mask
Turgut Özal Tabiat Parkı’ında Yenileme Çalışmaları
Cips Paketinde Esrar Nakliyatı mask
Cips Paketinde Esrar Nakliyatı
Damat Mağduru Kurtarılamadı mask
Damat Mağduru Kurtarılamadı
Polis Suçlulara Göz Açtırmıyor mask
Polis Suçlulara Göz Açtırmıyor

GALERİ

Yöresel Ürünlere Talep Çok mask
Yöresel Ürünlere Talep Çok
Malatya'da Bombalı Eylem Gerçekleştirmek İsteyen Terörist Yakalandı! mask
Malatya'da Bombalı Eylem Gerçekleştirmek İsteyen Terörist Yakalandı!
Kuzenlerin Tartışması Kanla Sonuçlandı mask
Kuzenlerin Tartışması Kanla Sonuçlandı
Şüpheli Ölüm mask
Şüpheli Ölüm
Esnafın Borç Çığlığı mask
Esnafın Borç Çığlığı
Kariyer Günü Programlarına Çınar'da Katıldı mask
Kariyer Günü Programlarına Çınar'da Katıldı
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL