İmparator konuştu; Onlar kim?

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun kötü futbol oynattığı için kendisine yöneltilen eleştirilere kulüp televizyonunda cevap verirken “Başarılı olmamızı istemeyenler var” diyerek kimleri kasıt ettiğini kamuoyuna açıklamasını isteyen Palancı, “Hayırdır senin başarılı olmanı istemeyen kim. Onlar kim?” diyerek Hamzaoğlu’na tepki gösterdi.

Teknik direktör Hayati Palancı Busabah TV’de yayınlanan “Futbol Malatya” programının konuğu oldu. Futbolculuk kariyerinde Konyaspor ve Malatyaspor’da top koşturmuş, Fatih Karagümrük, İzmirspor, Dersimspor takımlarında teknik direktörlük görevinde bulunan ve Yeşilyurt Belediyespor’da şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik adam, Murat İpekten’nin hazırlayıp sunduğu programda teknik direktör Tuncay Selçuk ile birlikte Malatya futbolunu değerlendirdi. Şuan amatör ligde mücadele veren efsane Malatyaspor’da yaşadığı anıları aktaran Palancı, sarı kırmızılı kulüpte hem futbolculuk hem de teknik adamlık yapmasının mutluluğunu yaşadığını söyledi. Türk futbolunun daha iyiye gidebilmesi için eleştirinin olması gerektiğini ifade eden tecrübeli teknik adam bugüne kadar Yeni Malatyaspor veya farklı bir kulüpten beklenti içinde olmadığını kaydetti.

BAŞARILI OLMANI İSTEMEYEN KİM?

Efsane Malatyaspor’un düştüğü durumdan şehrin ileri gelenlerinin yeteri kadar ders çıkarmadığını kaydeden Hayati Palancı, şehrin birçok değerinin kıymetinin bilinmediğini ifade etti. Geçtiğimiz günlerde Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu’nun kendisine yöneltilen bazı eleştirilere kulüp televizyonunda cevap verdiği sırada “Sosyal medyada başarılı olmamızı istemeyenler var” şeklindeki ifadelerine değinen Palancı,

Hayırdır senin başarılı olmanı istemeyen kim. Onlar kim? Bu memlekette o takımın başına gelebilecek isimlerden biri olduğum ve seni eleştirdiğim için mi bunları söylüyorsun. Orada programı sunan arkadaşta bu durumu Malatya’nın kanayan yarası olarak nitelendiriyor. Bu memlekette hangi yara kanadı? Sosyal medya bahanesiyle insanlara yalan yanlış şeyler anlatıyorlar. Eğer benim Yeni Malatyaspor’da gözüm olsaydı farklı mecralarda farklı işlerle uğraşırdım. Bizler kariyerinizden ve yaptığınız işlerden dolayı sizlere saygı duyuyoruz. Bazı şeyleri konuşmamak için bugüne kadar içimize attık. Eğer eleştiriyorsak; sizin sisteminizi eleştiriyoruz. Sizin oynatmaya çalıştığınız futbolu eleştiriyoruz. Yapamadıklarınızı eleştiriyoruz. Bizim işimiz futbol. Futbolun dışında size ne demişiz?

şeklinde konuştu.

BUNU BİZDEN İSTEMEYİN

Yeni Malatyaspor’da yapılan yanlışlara değinen Palancı,

Geçen sezon devre arasına 24 puanla girip ikinci devre ligden düştünüz. Ne yapalım? Eleştirmeyelim mi? Bu memleketin spor adamları olarak daha ileriye gidilmesi için bunun gayretini vermeyelim mi? Bunu bizden istemeyin. Teknik adam olarak bir teknik adamın oyun anlayışıyla ilgili olarak yorum yapmak bana yapılsa benimde ağrıma gider. Genelde yorum yapmam. Ancak bizim söylediğimiz sözcükleri farklı anlamlara taşıyıp “sosyal medyada şöyle şöyle yapanlar var” diyorsan eğer rahatlıkla söyleyebilirim; Yanlış tercihler yanlış kadrolar. Malatyaspor’a iyi futbol oynatmıyorsun. Hamza hoca iyi insan olabilir. Karakteriyle ilgili yorum yapıyor muyum? Hayır. Performansını tartışıyoruz. Eğer performansı yetersizse bunu konuşacağız. Futbol sektörü günümüzde çok büyüdü. Birileri söylemlerimden rahatsız olabilir. Bu işin maddi boyutu farklı yerlere gitti. Pandemiden dolayı kulüpler zor şartlarda devam ediyor. Federasyon harcama limitlerini olabildiğince aşağı çekti. Bu sorunları göz önüne alarak diyoruz: ayaklarınızı yere sağlam basın.

ifadelerini kullandı.

TAKDİR KAMUOYUNUN

Yeşilyurt Belediyespor’da görev aldığı süre zarfında kendisine kısıtlı imkanlar sunulduğunu kaydeden Hayati Palancı başarısızlığın faturasını kendisine mal edildiğini vurguladı. Palancı, “Geçen sene bana kadro kurmam için 2 trilyon bütçe veren Yeşilyurt Belediyespor ne oldu da bu sene 10 trilyon bütçe ayırdı? Bugüne kadar ağzımızı açtık mı? Yarın bir gün onlara da sıra gelecek. Çünkü sizde bu memleketin takımısınız. En azından orada bir Malatyalı teknik adam gidiyor yerine bir başka Malatyalı teknik adam geliyor. Hani Yeşilyurt pilot takımdı? Kaç tane Malatyalı futbolcusu var? Hangi futbolcuya neler verildiğini çok iyi biliyorum. Artık Hayati Palancı olarak susmayacağım. Bu memlekette insanların artık doğruları bilmeleri gerekiyor. Takdiri de kamuoyuna bırakacağım. Kendime değil. Benim zamanımda futbolculara 25 tane muz getirilirken şuan 10 trilyon bütçe ayrılıyor. Beni Malatya kamuoyuna başarısız olarak tanıttınız. Bunun sebebi sizsiniz” diye konuştu. Teknik direktör Hayati Palancı ve Tuncay Selçuk’un Malatya futbolu üzerine konuştukları programın tamamını Busabah TV Youtube kanalı üzerinden izleyebilirsiniz.