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18 Kas 2020 - 16:00- Siyaset

Muhtarlardan Yeni Yol Caddesine Tam Puan

Birçok mahalleyi birbirine bağlayan Yeni Yol Caddesi’nde incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, muhtarlardan bölgenin sorunları hakkında bilgiler aldı. Muhtarlar yeni yol caddesinin yeni halinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
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Geçtiğimiz yıllarda faaliyete geçen İlçe Garajı önünden geçen ve birçok yol aksının bağlantısını sağlayan ‘Yeni Yol Caddesi’ kaldırımlarıyla, çevre düzenlemeleri ve bisiklet yollarıyla modern bir görünüme kavuştu.

Yeni Yol Caddesi’nin daha önce hizmet görmemiş bir yol olduğunu belirten Bentbaşı Mahalle Muhtarı Yakup Korkmaz,

Yeni Yol Caddemiz Bentbaşı, Salköprü, Kiltepe, İlyas ve Çarmuzu Mahallelerini birbirine bağlayan bir yoldur. Burası daha önce hizmet görmemiş bir yolumuzdu. Sayın Selahattin Başkanımızın gelmesinin ardından yolumuz ve kavşaklarımız bir düzene girdi. Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ederim.

dedi.

CADDEMİZ ÇOK SIKINTILI DURUMDAYDI

İlyas Mahalle Muhtarı Faik Şahin ise Yeni Yol Caddesi’nin bir geçiş güzergahı olduğunu belirterek,

Mahallemiz, yeni yol ve sanayi kısmına bağlanan cadde ve aynı zamanda Kiltepe, Bentbaşı, Çarmuzu, Kaynarca mahallelerimizin geçiş güzergâhı. Caddemiz çok sıkıntılı durumdaydı. Aydınlatmalarımızla, drenaj kanallarımızla, asfaltımızla çok sorunlu durumdaydı. Başkanımıza taleplerimizi ilettik ve yerine gelip baktılar sağ olsunlar. Büyük bir çalışma başladı Yeni Yol Caddemizde. Şuanda caddemiz en güzel caddelerden biri oldu. Çevre yolu altı tabirini başkanımız sayesinde kaldırdık. Başkanımıza yürekten teşekkür ederim, Allah razı olsun. Emeklerine sağlık.

şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan’a minnettar olduklarını belirten Kiltepe Mahalle Muhtarı Celal Demirtaş ise,

Çevre yolu altında bulunan mahallelerin muhtarları olarak Selahattin Gürkan Başkanımıza minnettarız. Kendisi çevre yolu altında kalan mahallelere hizmetleri en üst seviyeye çıkarmıştır. Bugüne kadar alt merkez diye söyleyip ancak hiçbir şekilde alt merkezi oluşturmayıp Malatya’nın popüler olan yerlerine hizmet edenlere sesleniyorum. Alt merkezi Selahattin Gürkan Başkanımızın sayesinde tanıdık. Kiltepe, Bentbaşı, Salköprü mahallelerimize bugüne kadar yapılmamış hizmetleri daha önce atıl durumda olup hizmet yapmış gibi hafiften bir iş yapıp bırakıp gittikleri yeri Başkanımız Selahattin Gürkan bugün topluyor. Kendilerine bütün kamuoyu adına, çevre yolu altında bulunan mahallelerin muhtarları adına teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar.

dedi.

ŞEHRİ BÜTÜNÜYLE BÜTÜNCÜL HALE GETİRMEMİZ LAZIM

Malatya’yı geleceğe hazırladıklarını belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise yaptığı konuşmada,

Bu şehri sosyal barış içerisinde ve sosyal entegrasyon içerisinde yönetmemiz lazım. Bize sorduklarında hizmet anlayışınızda neler yapacaksınız dediklerinde sosyal barışı idame ettireceğim, temin ettireceğim ve en büyük projem bu olacak demiştim. Muhtarlarımızın da ifade ettiği gibi çevre yolunun altının ihmal edilmesi bunun bir istismar unsuru olup ileride buralarda farklı argümanları kullanarak bu insanları başka yerlere kanalize etme imkânlarını ellerinden almamız lazım. Şehri bütünüyle bütüncül hale, sosyal entegrasyonla barış haline getirmemiz lazım. Arkadaşlarımız Yeni Yol Caddesi’nde de güzel bir kavşak çalışması yapmışlar. İki gidiş ve iki geliş olmak üzere dört şeritli güzel bir yol çalışması olmuş. Yeni yaptığımız yeni yol caddesini daha da uzatıp çevre yoluna bağlanması noktasındaki çalışmaları da yerinde görüp incelemek için ilgili birimdeki arkadaşlarımız ve muhtarlarımızla birlikte geziyoruz. Yapılan çalışmalar vatandaşlarımız açısından güzel olmuş ve muhtarlarımız bu çalışmaları takdirle karşılıyorlar. Ben de çalışmaları yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

dedi.

(Bülten)

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18 Kas 2020 - 16:00 Malatya- Siyaset

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