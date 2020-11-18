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18 Kas 2020 - 14:30- Asayiş

Yaklaşık 3 Bin Kişiye İş İmkânı Hedefleniyor

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi, Akçadağ İlçesine Kurulacak Organize Sanayi Bölgesi Bilgilendirme Toplantısına katıldı. Akçadağ ilçe merkez...
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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi, Akçadağ İlçesine Kurulacak Organize Sanayi Bölgesi Bilgilendirme Toplantısına katıldı. Akçadağ ilçe merkezine 5, Malatya il merkezine 30 km uzaklıkta bulunan Kutangölü Mahallesi Urumlar Mevkii’nde kurulacak OSB, 71 hektarlık bir alana sahip. Akçadağ OSB’nin 2 bin ila 3 bin kişiye iş imkânı sağlaması hedefleniyor.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi, Akçadağ İlçesine Kurulacak Organize Sanayi Bölgesi Bilgilendirme Toplantısına katıldı. Toplantıda bu yıl içerisinde tescil alması planlanan OSB için yapılan teknik çalışmalar ve ön talep başvuruları hakkında bilgiler verildi.

Akçadağ’da, Mermer İhtisas OSB olarak planlanan bölgenin daha sonra alınan karar üzerine mermer ihtisasından çıkarılarak karma OSB olarak kurulmasına karar verilmişti. Organize Sanayi Bölgesi planı ve yapılan çalışmalar, 17 Kasım Salı günü düzenlenen toplantıda iş dünyası temsilcileri ile paylaşıldı. Düzenlen toplantıya Akçadağ Kaymakamı Hulusi Teke, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, MTSO Meclis Başkanı Hasan Özkan, MTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Celal Abbas Karaduman ve Mehmet Gündüz, Yönetim Kurulu Üyeleri Özcan Dündar ve Mahmut Boyraz, MTSO Genel Sekreteri Remzi Yaşar ile iş dünyasından birçok isim katıldı.

ÖZKAN: VAR GÜCÜMÜZLE DESTEKLEYECEĞİZ

Toplantıda konuşan MTSO Meclis Başkanı Hasan Özkan; “Türkiye gelişen büyüyen bir ülke. Küresel ekonominin Asya’ya kaydığını, Türkiye’nin ise ipek yolu üzerinde son derece önemli bir geçiş yolu olduğunu biliyoruz. Elimizdeki tüm imkânları en iyi şekilde kullanarak üretmek zorundayız. Kurulacak bu Organize Sanayi Bölgesinin sadece Akçadağ’a değil tüm Malatya’mıza ve ülke ekonomimize katkı sağlayacağı inancındayız. Bu noktada Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak yapılan çalışmaları bugüne kadar olduğu gibi gelecek süreçte de var gücümüzle destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yapılan teknik çalışmalar ve gelecek hedefleri hakkında bir sunumun yapıldığı toplantıda, 1/3’ü yeşil alan olarak tasarlanan OSB için 12 km yol, 4.6 km kanalizasyon, 4.6 km içme suyu ve 5.5 km elektrik şebekesi hattı kurulacağı belirtildi. Sunumun ardından toplantıya katılan iş dünyası temsilcileri yer tahsisi için ön talep başvurularını iletti.

( Haber Merkezi)

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18 Kas 2020 - 14:30 Malatya- Asayiş

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