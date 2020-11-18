Busabah Malatya Busabah Malatya
18 Kas 2020 - 11:45- Asayiş G: 18 Kas 2020 - 11:39

Talihsiz Kadın Yaşam Savaşını Kaybetti

Malatya'da Zöhre Erdoğan isimli yaşlı kadın  (75) evinin balkonundan bir alt kattaki dairenin balkonuna sarkarak geçmek isterken dengesini kaybedip, beton zemine düşmüştü. Talihsiz kadın kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Battalgazi ilçesine bağlı Küçük Mustafa Paşa Mahallesi İlter Sokak'ta meydana gelen olayda, Zöhre Erdoğan (75) ikametinin balkonundan bir alt kattaki dairenin balkonuna sarkarak geçmek isterken dengesini kaybedip beton zemine düşerek yaralanmıştı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

( İHA)

# battalgazi, malatya, Talihsiz Kadın, Küçük Mustafa Paşa Mahallesi, İlter Sokak, malatya eğitim ve araştırma hastanesi, İHA, Bir, eğitim, kadın

18 Kas 2020 - 11:45 Malatya- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Malatya Güvenilir Bir Şehir mask
Malatya Güvenilir Bir Şehir
20 Kişiye Daha Korona Cezası mask
20 Kişiye Daha Korona Cezası
Avcılara Çivi Tuzağı Pes Dedirtti mask
Avcılara Çivi Tuzağı Pes Dedirtti
Gümrük Kaçağı 15 Bin Aksesuar mask
Gümrük Kaçağı 15 Bin Aksesuar
İnşaat Hırsızı Yakalandı mask
İnşaat Hırsızı Yakalandı
Dağhan’ın Naaşı Memkeleti Akçadağ’a Getirildi mask
Dağhan’ın Naaşı Memkeleti Akçadağ’a Getirildi
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Dağhan’ın Naaşı Memkeleti Akçadağ’a Getirildi mask
Dağhan’ın Naaşı Memkeleti Akçadağ’a Getirildi
Otomobiller Hurdaya Döndü: 7 Yaralı mask
Otomobiller Hurdaya Döndü: 7 Yaralı
Turgut Özal Tabiat Parkı’ında Yenileme Çalışmaları mask
Turgut Özal Tabiat Parkı’ında Yenileme Çalışmaları
Cips Paketinde Esrar Nakliyatı mask
Cips Paketinde Esrar Nakliyatı
Damat Mağduru Kurtarılamadı mask
Damat Mağduru Kurtarılamadı
Polis Suçlulara Göz Açtırmıyor mask
Polis Suçlulara Göz Açtırmıyor

GALERİ

Şüpheli Ölüm mask
Şüpheli Ölüm
Esnafın Borç Çığlığı mask
Esnafın Borç Çığlığı
Kariyer Günü Programlarına Çınar'da Katıldı mask
Kariyer Günü Programlarına Çınar'da Katıldı
Esnafların Terminal İsyanı mask
Esnafların Terminal İsyanı
Başkan Çınar, Yol ve Kaldırım Yenileme Hizmetleri İncelemesi mask
Başkan Çınar, Yol ve Kaldırım Yenileme Hizmetleri İncelemesi
Yeni Malatyaspor'a Destek! mask
Yeni Malatyaspor'a Destek!
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL