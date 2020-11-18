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18 Kas 2020 - 12:00- Gündem

LPG'de 18 Kuruş İndirim

LPG otogaz fiyatlarına 18 kuruş indirim yapıldı. Yapılan indirimin pompaya yansımayacağı belirtildi.
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bugünden itibaren geçerli olmak üzere LPG otogaz pompa fiyatlarına 18 kuruş indirim geldiğini açıkladı. Mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacağı belirtildi.

( İHA)

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18 Kas 2020 - 12:00 Malatya- Gündem

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