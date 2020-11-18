18 Kas 2020 - 11:30- Ekonomi

Altın Uzun Vadede Yatırımcısını Sevindirir

Altın fiyatlarındaki gelişmeler gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Fiyattaki dalgalanmalar altın yatırımcılarını tedirgin ederken, kuyumcular ise şu an altın alım zamanı olduğunu belirtiyor. Aynı zamanda altının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu söyleyen kuyumcular, altın fiyatındaki düşüşle beraber vatandaşı paniklememeleri konusunda uyarıyor.