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18 Kas 2020 - 11:30- Ekonomi G: 18 Kas 2020 - 14:48

Altın Uzun Vadede Yatırımcısını Sevindirir

Altın fiyatlarındaki gelişmeler gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Fiyattaki dalgalanmalar altın yatırımcılarını tedirgin ederken, kuyumcular ise şu an altın alım zamanı olduğunu belirtiyor. Aynı zamanda altının uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu söyleyen kuyumcular, altın fiyatındaki düşüşle beraber vatandaşı paniklememeleri konusunda uyarıyor.

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Altın fiyatındaki düşüş hakkında BUSABAH gazetesine konuşan Kuyumcu Esnafı Önder Barut,

Altının düşmesinin belirgin sebepleri var. Birincisi Joe Biden’nin seçimleri kazanması dünya piyasalarına güven verdi. Trump’dan ötürü Amerika’nın Çin’e uyguladığı ambargo ortadan kalkmış olacak yani Amerika’nın büyük devletlerle ticaret yapması demek büyük bir ferahlama demektir. İşte altında böyle şeylerden etkileniyor.

dedi.

ALTIN TEZAT ETKİLENİR

Altındaki fiyat dalgalanmalarının tezat bir şekilde etkilendiğini belirten Barut,

Altının düşmesinin belirgin sebepleri var. Birincisi Joe Biden’nin seçimleri kazanması dünya piyasalarına güven verdi. Trump’dan ötürü Amerika’nın Çin’e uyguladığı ambargo ortadan kalkmış olacak yani Amerika’nın büyük devletlerle ticaret yapması demek büyük bir ferahlama demektir. İşte altında böyle şeylerden etkileniyor. Altın tezat etkilenir, mesela şöyle bir olumsuzluk varsa yükselir olumlu bir durum oluyorsa altın düşer. Arkasından Ermenistan Azerbaycan ateşkes ilan etti. Bu da etken oldu. Aynı zamanda bizim Maliye Bakanımız görevi bıraktıktan sonra dolar düşünce üçlü dörtlü sebeplerden dolayı altın bir düşüş yaşadı.

şeklinde konuştu.

BİRKAÇ AY İÇERİSİNDE…

Altının düşmesinin ardından belli bir süre sonra tekrardan yükselişe geçeceğini ifade eden Esnaf Barut,

Altın fiyatı düştü ama daha fazla düşmez zaten fiyat şu anda asılı kaldı. Şu an gramı 472’lerde ben yıllarca bu işin içindeyim gramı 450 TL’nin altına düşmez. Bir de altının şöyle bir özelliği var. Altın gördüğü fiyatı tekrar görüyor. 10 gün önce altının gramı 540 TL idi. Ben diyorum ki birkaç ay içerisinde yani yılbaşına doğru gram altın 550 TL’yi geçip 600TL’yi bulabilir.

sözlerini kaydetti.

ALTININ TAM ALIM ZAMANI

Vatandaşı altın düştüğü zaman paniklememeleri konusunda uyaran Önder Barut,

Şu an altının tam alım zamanı çünkü açıkladığım sebeplerden dolayı altın gördüğü fiyatı tekrar görecek bu kesin nasıl bu kadar kesin konuşabiliyorum. Geçmişe baktığım zaman bu durum böyledir. 20-25 yıldan beri kuyumcuyum çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum. Altın alınır uzun vadede alınır. Mesela altın alan kişiler şöyle yapmayacak, altını aldım bir hafta sonra fiyat düştü. Böyle düşündüğünüz zaman tabii ki böyle zarar edersiniz, altın uzun vadede yatırımcısını sevindirir. Uzun vade nedir, en az 6-7 ya da 1 yıl alacaksın kenara koyacaksın, unutacaksın onu sen aldıktan sonra düşebilir.  İnsanlar 500 TL’den aldı şu an 470 TL’ye düştü. Şu anda insanlar üzülüyor, panik yapıyor. Daha fazla düşecek deyip altını bozduruyor. Zarardan kar edeyim diyor. Oysa beklese panik yapmasa 2-3 ay içerisinde altın tekrar aldığı fiyata geri gelecektir.

diye konuştu.

PANİKLEME DÖNEMİ OLDU

Altının düşmesiyle beraber bir panikleme dönemi oldu. İnsanlar hemen altınını bozdurmaya getirdi

kelimelerine yer veren Kuyumcu Önder Barut,

Ama emin olun ki çok uyanık adamlar var. Bu fiyatları görüp anında altın almaya gelenlerde oldu. Ben yakın çevremdeki insanlar bile altın düştü, bozduralım mı ne yapalım diye soruyorlar. İşte bu paniktir. İnsan doğasında bu var. Elindeki bir şeyin değeri düşünce insanlar elden çıkarmak istiyor. Ve bu durum bile altınındaki fiyat düşüşüne neden olmaktadır. Yani şöyle diyeyim altın alımı çoğaldıkça fiyatı yükseliyor, ama altını satıp bozdurunca o zaman altın fiyatında da bir düşüş yaşanıyor.

dedi.

Son olarak Esnaf Barut şu şekilde konuştu:

Mesela aşının bulunması bile altın fiyatlarını düşürecektir. Dünyadaki olumlu hava altını biraz aşağı çekti. Altın olumsuz bir olay olunca hemen nemalanır. Aşının bulunma söylentisi bile altının düşmesine sebep oldu.

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18 Kas 2020 - 11:30 Malatya- Ekonomi

Muhabir Şükran Malkoç

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