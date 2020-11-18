Hızını Alamadı İşyerine Girdi

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Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Gaziantep istikametine giden Mustafa Demir idaresindeki 80 BB 801 plakalı Renault marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarında bulunan dinleme tesisine girdi.

maddi hasarla sonuçlanan kazayla ilgili incelemeler sürüyor