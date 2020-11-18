Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Gaziantep istikametine giden Mustafa Demir idaresindeki 80 BB 801 plakalı Renault marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarında bulunan dinleme tesisine girdi.
maddi hasarla sonuçlanan kazayla ilgili incelemeler sürüyor
18 Kas 2020 - 10:38- Yaşam
Hızını Alamadı İşyerine Girdi
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil işyerine girdi.
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Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Gaziantep istikametine giden Mustafa Demir idaresindeki 80 BB 801 plakalı Renault marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarında bulunan dinleme tesisine girdi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.