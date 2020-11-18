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18 Kas 2020 - 10:38- Yaşam

Hızını Alamadı İşyerine Girdi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil işyerine girdi.
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Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Gaziantep istikametine giden Mustafa Demir idaresindeki 80 BB 801 plakalı Renault marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarında bulunan dinleme tesisine girdi.
maddi hasarla sonuçlanan kazayla ilgili incelemeler sürüyor

# Gaziantep i, malatya, 80 BB 801, Renault, doğanşehir, trafik kazası

18 Kas 2020 - 10:38 Malatya- Yaşam

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