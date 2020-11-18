Kanlı Bitti!

Yeşilyurt'un Çarmuzu Mahallesinde 3katlı bir apartman da meydana gelen olayda, S.G. (15) bir süredir evlerinde kaldığı amcasının oğlu M.E.G.'yi (15) sol göğüs bölümünde bıçakla yaraladı. Olayın ardından korkan S.G. olayda kullandığı bıçağı çevrede bulunan bir evin çatısına atarken, yaralı çocuk ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede çalışma yapan polis ekipleri olayda kullanılan bıçağı bir evin çatısında bulurken, S.G. ifadesi alınmak üzere çocuk şubeye götürüldü.

M.E.G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve olayla ilgili incelemeler sürüyor.