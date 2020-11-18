Busabah Malatya Busabah Malatya
18 Kas 2020 - 10:20- Gündem G: 18 Kas 2020 - 10:24

Pütürge Korkuttu!

Malatya Pütürge'de 3.8 büyüklüğünde deprem yaşandı AFAD saat 01.34'te yaşanan depremin yerin yaklaşık 6 kilometre altında olduğunu kaydetti. Kent me...
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Malatya Pütürge'de 3.8 büyüklüğünde deprem yaşandı


AFAD saat 01.34'te yaşanan depremin yerin yaklaşık 6 kilometre altında olduğunu kaydetti.


Kent merkezinde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden olurken, can ve mal kaybı yaşanmadı.

# malatya, pütürge, deprem, 3.8, afad, Malatya Kent Merkezi

18 Kas 2020 - 10:20 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Maski’de Sağlık Taraması mask
Maski’de Sağlık Taraması
Yeşilyurt Taşkınlardan Korundu mask
Yeşilyurt Taşkınlardan Korundu
Millete Hizmetkâr Olmaya Geldik mask
Millete Hizmetkâr Olmaya Geldik
Covid-19 Öyküleri Kitaplaştırıldı mask
Covid-19 Öyküleri Kitaplaştırıldı
Marul Tarlada 1, Markette 3 Lira mask
Marul Tarlada 1, Markette 3 Lira
Hedef, Her Mahalleyi Kilit Parke Taşı İle Tanıştırmak mask
Hedef, Her Mahalleyi Kilit Parke Taşı İle Tanıştırmak
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Dağhan’ın Naaşı Memkeleti Akçadağ’a Getirildi mask
Dağhan’ın Naaşı Memkeleti Akçadağ’a Getirildi
Otomobiller Hurdaya Döndü: 7 Yaralı mask
Otomobiller Hurdaya Döndü: 7 Yaralı
Turgut Özal Tabiat Parkı’ında Yenileme Çalışmaları mask
Turgut Özal Tabiat Parkı’ında Yenileme Çalışmaları
Cips Paketinde Esrar Nakliyatı mask
Cips Paketinde Esrar Nakliyatı
Damat Mağduru Kurtarılamadı mask
Damat Mağduru Kurtarılamadı
Polis Suçlulara Göz Açtırmıyor mask
Polis Suçlulara Göz Açtırmıyor

GALERİ

Şüpheli Ölüm mask
Şüpheli Ölüm
Esnafın Borç Çığlığı mask
Esnafın Borç Çığlığı
Kariyer Günü Programlarına Çınar'da Katıldı mask
Kariyer Günü Programlarına Çınar'da Katıldı
Esnafların Terminal İsyanı mask
Esnafların Terminal İsyanı
Başkan Çınar, Yol ve Kaldırım Yenileme Hizmetleri İncelemesi mask
Başkan Çınar, Yol ve Kaldırım Yenileme Hizmetleri İncelemesi
Yeni Malatyaspor'a Destek! mask
Yeni Malatyaspor'a Destek!
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL