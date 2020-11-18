Pütürge Korkuttu!

Büyütmek için resme tıklayın

Malatya Pütürge'de 3.8 büyüklüğünde deprem yaşandı



AFAD saat 01.34'te yaşanan depremin yerin yaklaşık 6 kilometre altında olduğunu kaydetti.



Kent merkezinde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden olurken, can ve mal kaybı yaşanmadı.