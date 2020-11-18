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18 Kas 2020 - 09:30- Gündem G: 18 Kas 2020 - 09:56

Gürkan Suçlu Arıyor!

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 10’uncusu düzenlemeyi planladığı ancak ‘Cinsiyetsiz Oyuncu Ödülü’ ifadesiyle büyük tepki çekmesi sonucu apar topar iptal etmek zorunda kaldığı 10’uncu Malatya Uluslararası Film Festivali’nin yankıları devam ediyor.  İddialara göre Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, suçlu arayışına girerek, bu ifadeye yer veren kişilerden ve gözden kaçıran ekibinden hesap soracağı,  hatta bazı isimlerle yollarını ayıracağı kulislerde konuşuluyor.

Sinem Hatun Davut
Sinem Hatun Davut Tüm Haberleri
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GÜRKAN GÖREVDEN ALMALAR MI YAPACAK? 

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin mail adresinden geçen bültende, “Türkiye’nin Cinsiyetsiz İlk Oyuncu Ödülü 10. Malatya Uluslararası Film Festivali’nde Sahibini Bulacak” deniliyordu. Öte yandan Gürkan’ın sosyal medyada büyük tepki toplayan ve belediyenin mail adresinden basına servis edilen bu olay bültenden dolayı ekibinden; özellikle Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı,  Basın Danışmanı ve Basın Sorumlusundan hesap soracağı iddia ediliyor.

Ayrıca Malatya Büyükşehir Belediyesi ise ‘Cinsiyetsiz Oyuncu Ödülü’ konusunda kendi mail adreslerinden geçtikleri bülten konusunda TÜRSAK’ı suçladı. Belediye bültenin kendilerinden habersiz bir şekilde geçildiğini iddia etse de Malatyalılar bunu inandırıcı bulmuyor.

Öte yandan Malatyalılar Film Festivalinin iptal edilmesini doğru bulurken, ‘Cinsiyetsiz Oyuncu Ödülü’ ifadesinin Malatya’nın kültürel değerleri ve ahlaki kuralları ile bağdaşmadığını kentin adının böyle bir ifadeyle sosyal medyada gündeme gelmesinden ötürü bu duruma neden olan Malaya Büyükşehir Belediyesi ve TÜRSAK’tan özür bekliyor.  

NASIL HABERSİZ GEÇİLİYOR?

10. Malatya Uluslararası Film Festivali organizasyonunun yönetimi, TÜRSAK Yönetim Kurulu Başkanı Elif Dağdeviren’e verilmişti. Basına Malatya Büyükşehir Belediyesinin mail adresinden servis edilen Bültende, “Türkiye’nin Cinsiyetsiz İlk Oyuncu Ödülü 10. Malatya Uluslararası Film Festivali’nde Sahibini Bulacak” deniyordu. Ancak belediye bu ifadenin yer aldığı bültenin kendilerinden habersiz şekilde geçildiğini savunuyor. Arapsaçına dönen festival Malatya’yı tanıtmayı amaçlarken Malatya’nın adını ‘Cinsiyetsiz Oyuncu Ödülü’ ifadesiyle gündeme getirdi.  Malatya halkı duruma sosyal medyadan tepki gösterdi, festival iptal edilmek zorunda kalındı ancak Malatyalı vatandaşa özür açıklaması yapılmadı.

BÜYÜKŞEHİRDE İŞLER LİYAKATSİZ Mİ YÜRÜYOR?

‘Cinsiyetsiz Oyuncu Ödülü’ ifadesi ile sosyal medyada büyüyen tartışma ve yapılan eleştiriler nedeniyle, TÜRSAK Yönetim Kurulu Başkanı Elif Dağdeviren ile Malatya Büyükşehir Belediyesi karşı karşıya geldi. Belediye bu konuda topu TÜRSAK’a attı. Ancak büyükşehir belediyesinin mail adresinden habersiz geçilen mail kafalarda büyükşehirde işler liyakatsiz mi dönüyor? sorusunu gündeme getirdi.

MALATYALILAR ÖZÜR BEKLİYOR

Söz konusu olay bültende, Berlin Film Festivali’nin aldığı ‘cinsiyetsiz ödül’ kararını destekleyen bir yol izlenerek, Türkiye’de, cinsiyetsiz ilk oyuncu ödülünün Malatya Film Festivali’nde verileceği özellikle vurgulanıyordu. Kamuoyu tepki göstermeseydi festival yapılacak ve “cinsiyetsiz oyuncu ödülü ilk kez Malatya film festivalinde verildi” denilecekti. 

Malatyalılar bu konu ile Malatya’nın gündeme gelmesinin kötü bir algı olduğuna dikkat çekerek, konuyla ilgili bu hatayı yapan bütün yetkili mercilerden özür bekliyor.

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18 Kas 2020 - 09:30 Malatya- Gündem

Muhabir Sinem Hatun Davut

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