Malatya’yı TFF 3. Lig’de temsil eden Yeşilyurt Belediyespor, ligin dokuzuncu haftasında sahasında İstanbul ekibi Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor’u konuk etti. Güçlü rakibiyle çıktığı kritik maçtan 3 puanla ayrılan turuncu yeşillilerde sezonun üçüncü galibiyetinin sevinci yaşanıyor. Ligde beklenen istikrarlı çıkışı bir türlü gösteremeyen Yeşilyurt Belediyespor aldığı 3 puanla puanını 11’e çıkardı. Ligin onuncu haftasında Manisaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Yeşilyurt Belediyesi bu maçın hazırlıklarına ise ara vermeden başladı. Teknik direktör Nihat Balan yönetiminde çalışan Malatya ekibi 19 Kasım Perşembe günü saat 13:00’de ligin son sırasında bulunan Manisaspor’a konuk olacak. Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Sercan Yılmaz, Erol Ernek ve Batuhan Bıyıklı hakem üçlüsü yönetecek.
17 Kas 2020 - 23:00- Spor Güncelleme: 17 Kas 2020 - 17:18
Yeşilyurt Manisaspor’a Bileniyor
TFF 3. Lig 1.Grup’ta mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor’da Arnavutköy Belediyespor galibiyetinin sevinci sürüyor. Evinde oynadığı maçta güçlü rakibini 1-0’lık skorla geçen turuncu yeşilliler Manisaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına moralli başladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.