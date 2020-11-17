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17 Kas 2020 - 22:00- Spor G: 17 Kas 2020 - 17:38

Kaplan Soğuk Havaya Aldırmıyor

Denizlispor galibiyetiyle moral bulan Yeni Malatyaspor’da Türkiye Kupası maçı hazırlıkları devam ediyor. Günü çift idmanla geçiren Kaplanlar soğuk havaya rağmen tempoyu biran olsun düşürmüyor. Milli arada eksiklerini gideren sarı kırmızılılarda futbolcuların neşeli ve hırslı olmaları teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

Ömer Ali Delibaş
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Süper Lig’in dokuzuncu haftasını maç yapmadan geçirecek olan Yeni Malatyaspor sonraki hafta Türkiye Kupası’nda karşılaşacağı Etimesgut Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Ligin sekizinci haftasını Denizlispor galibiyetiyle kaparak milli araya moralli giren sarı kırmızılılar verilen arada eksiklerini gidermeye çalışıyor. Bu sezon devre arası verilmeyecek olan Süper Lig’de uzun soluklu maç maratonuna hazırlanan Kaplanlar geçen yıl yaşadığı küme düşme korkusunu bu yıl yaşamak istemiyor. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde eksiklerini gideren sarı kırmızılılar dün gerçekleştirdiği çift idmanla hazırlıklarına devam etti. Sabahki antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular çeşitli pas organizasyonları yaptı. Daha sonra gruplara ayrılan oyuncular çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Soğuk havaya rağmen futbolcuların istekli ve hırslı oluşu ise teknik heyetin yüzünü güldürdü. Milli takımlarında bulunan Christian Cueva, Youssouf Ndayishimiye, Issam Chebake, Afriyie Acquah, Teenage Hadebe ve Abdulsamed Damlu antrenmanda yer almazken sarı kırmızılılar bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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17 Kas 2020 - 22:00 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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