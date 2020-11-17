Göçebe Karagümrük’ün Yeni Adresi

Süper Lig’in geride kalan 8 haftasında topladığı 12 puanla 5. sırada yer alan Karagümrük, imkansızlıklarına karşın ligdeki iyi gidişatını sürdürüyor. Maçlarının Karagümrük’te oynanmasına izin verilmediği için stadı olmayan ve aynı zamanda Süper Lig’de tesisi olmayan tek takım konumunda bulunan Karagümrük, önümüzdeki hafta oynayacağı Sivasspor mücadelesinde de yine adres değişikliği yapacak.
Sezon başında maçlarını Olimpiyat Stadı’nda oynayacağını açıklayan Karagümrük, ilk 2 iç saha maçında Yeni Malatyaspor ve Başakşehir’i bu statta ağırlamış ancak Olimpiyat Stadı’nın bakıma alınması sonrasında ev sahibi olduğu karşılaşmaları farklı farklı statlarda oynamaya başlamıştı. Kasımpaşa’yı Ülker Stadı’nda, BB Erzurumspor’u ise Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda ağırlayan Karagümrük, Sivasspor’u da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda ağırlayacak.
( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.