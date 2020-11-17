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17 Kas 2020 - 21:00- Spor G: 17 Kas 2020 - 16:42

Göçebe Karagümrük’ün Yeni Adresi

Süper Lig’in 9. haftasında Sivasspor’u konuk edecek olan Karagümrük’ün bu maçı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynayacak.8'i lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 9 resmi maçını 7 farklı statta oynayan kırmızı-siyahlılar, bu gelişmeyle birlikte 10. maçında 8. farklı statta sahaya çıkacak.
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Süper Lig’in geride kalan 8 haftasında topladığı 12 puanla 5. sırada yer alan Karagümrük, imkansızlıklarına karşın ligdeki iyi gidişatını sürdürüyor. Maçlarının Karagümrük’te oynanmasına izin verilmediği için stadı olmayan ve aynı zamanda Süper Lig’de tesisi olmayan tek takım konumunda bulunan Karagümrük, önümüzdeki hafta oynayacağı Sivasspor mücadelesinde de yine adres değişikliği yapacak.

Sezon başında maçlarını Olimpiyat Stadı’nda oynayacağını açıklayan Karagümrük, ilk 2 iç saha maçında Yeni Malatyaspor ve Başakşehir’i bu statta ağırlamış ancak Olimpiyat Stadı’nın bakıma alınması sonrasında ev sahibi olduğu karşılaşmaları farklı farklı statlarda oynamaya başlamıştı. Kasımpaşa’yı Ülker Stadı’nda, BB Erzurumspor’u ise Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda ağırlayan Karagümrük, Sivasspor’u da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda ağırlayacak.

( İHA)

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17 Kas 2020 - 21:00 Malatya- Spor

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