17 Kas 2020 - 20:30- Spor

MASA TENİSİ MÜSABAKALARI

10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası nedeniyle masa tenisi müsabakaları yapıldı. Konuyla ilgili olarak Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada “14 -15 Kasım tarihleri arasında Merkez Spor Salonunda yapılan müsabakalara toplam 35 sporcunun katıldı.