Busabah Malatya Busabah Malatya
17 Kas 2020 - 20:30- Spor G: 17 Kas 2020 - 16:34

MASA TENİSİ MÜSABAKALARI

10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası nedeniyle masa tenisi müsabakaları yapıldı. Konuyla ilgili olarak Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada “14 -15 Kasım tarihleri arasında Merkez Spor Salonunda yapılan müsabakalara toplam 35 sporcunun katıldı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

 Birbirinden çekişmeli geçen müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan verdi. Dereceye giren sporcular ise şöyle; Minikler: 1.Cemal Eymen, 2.Murat Figengil, 3.Hamza Karagülle Küçükler: 1.Muhammed Yeğin, 2.Oğuzhan 3.Efe Gençler – Büyükler 1.Alican Şeker, 2.Uğur Bayer, 3.Celal Gürcü” denildi.

HABER MERKEZİ

# malatya, 10 Kasım, atatürk, Anma Haftası, masa tenisi, gençlik ve spor İl müdürlüğü, 14 -15 Kasım, haber

17 Kas 2020 - 20:30 Malatya- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
İrfan Buz Süper Lig’de mask
İrfan Buz Süper Lig’de
Malatya’ya İhanet Ettiler mask
Malatya’ya İhanet Ettiler
Hazırlıklar Kaldığı Yerden Başlıyor mask
Hazırlıklar Kaldığı Yerden Başlıyor
Yeşilyurt Galibiyete Kilitlendi mask
Yeşilyurt Galibiyete Kilitlendi
Süper Lig Ekibinde Pozitif Vakalar mask
Süper Lig Ekibinde Pozitif Vakalar
TFF’den Transfer Dönemi Açıklaması mask
TFF’den Transfer Dönemi Açıklaması
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET
MALATYA’DA KOCA VAHŞETİ! mask
MALATYA’DA KOCA VAHŞETİ!
Otomobiller Hurdaya Döndü: 7 Yaralı mask
Otomobiller Hurdaya Döndü: 7 Yaralı
Damat Mağduru Kurtarılamadı mask
Damat Mağduru Kurtarılamadı
Polis Suçlulara Göz Açtırmıyor mask
Polis Suçlulara Göz Açtırmıyor
İki Ayrı Trafik Kazası: 3 Yaralı mask
İki Ayrı Trafik Kazası: 3 Yaralı
Hayatına Mal Oldu mask
Hayatına Mal Oldu

GALERİ

Şüpheli Ölüm mask
Şüpheli Ölüm
Esnafın Borç Çığlığı mask
Esnafın Borç Çığlığı
Kariyer Günü Programlarına Çınar'da Katıldı mask
Kariyer Günü Programlarına Çınar'da Katıldı
Esnafların Terminal İsyanı mask
Esnafların Terminal İsyanı
Başkan Çınar, Yol ve Kaldırım Yenileme Hizmetleri İncelemesi mask
Başkan Çınar, Yol ve Kaldırım Yenileme Hizmetleri İncelemesi
Yeni Malatyaspor'a Destek! mask
Yeni Malatyaspor'a Destek!
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL