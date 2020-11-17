Maski’de Sağlık Taraması

Su ve Kanalizasyon İdaresi ( MASKİ) Genel Müdürlüğü’nün 454 saha personeli, 43 sözleşmeli ve kadrolu işçi olmak üzere toplam 497 personeli 30 Ekim – 13 Kasım tarihleri arasında sağlık taramasından geçti. Konu ile ilgili bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun’u gereği sahada çalışan tüm personellere yönelik sağlık taraması gerçekleştirildiğini aktardı.

İŞÇİLERİMİZİN SAĞLIK MUAYENESİ YAPILMAKTA

Karataş,

Sağlık taramasındaki amacımız; bulaşıcı hastalıkların kontrolü, yayılmayı önleme, iş yeri ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetlemek. Yapılan sağlık taramasında Akciğer Grafileri, Tıbbi Laboratuvar testleri, İşitme Testi, Solunum Fonksiyon Testi ve Göz Taramaları uygulamaları gibi işlemler yapılıyor. Daha sonra iş yeri hekimimiz tarafından işçilerimizin sağlık muayenesi yapılmaktadır. İlk olarak 30 Ekim 2020’de İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Personelimize, 4 Kasım 2020’de İçmesuyu personelimize, 11 Kasım 2020’de ilçe şefliklerimizde görev alan çalışan personelimize bu taramalar yapıldı. 13 Kasım 2020’de ise Kanalizasyon Dairesi’nde görev alan personellerimize sağlık taraması yapıldı.

dedi.

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, personellerin sağlığına ve iş ortamlarındaki hijyene önem vererek vatandaşlara verilen hizmetin daha olumlu yönde ilerlemesini hedeflediklerinin altını çizerek,

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu’na göre saha işçilerimiz çok tehlikeli işçi sınıfında yer aldıkları için sağlık taraması ve eğitimleri yılda bir defa zamanında ve yerinde yapılmaktadır. 454 saha personeli ve 43 sözleşmeli ve kadrolu işçi personelimizin sağlık taramasını yaptık.

diye konuştu.

(Bülten)