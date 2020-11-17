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17 Kas 2020 - 18:30- Gündem G: 17 Kas 2020 - 15:45

Millete Hizmetkâr Olmaya Geldik

AK Parti Akçadağ ilçe Başkanı Nuri Karadaş, "Bizler bu makamlara millete efendi olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik. Milletimizin ayağına gitmek bizler için bir onurdur" dedi.
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Eylül ayında yapılan kongrede AK Parti Akçadağ ilçe Başkanı olarak seçilen Nuri Karadaş hızlı başladı. Bir süre devam eden hayırlı olsun ziyaretleri ardından sahaya inen Başkan Karadaş beraberindeki partililerle birlikte ilçeyi karış karış dolaşarak vatandaşlarla bir araya geliyor. Sabah erken saatlerde başlayan çoğu zaman gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden ev ziyaretleri gerçekleştiren Karadaş, mahalle muhtarları ile de bir araya gelerek vatandaşların sorun ve taleplerini yerinde dinliyor.

BİZLER İÇİN BİR ONURDUR

AK Parti’nin milletin partisi olduğunu ifade eden Karadaş,

AK Parti, her şeyden ve hepimizden önce milletimizin partisidir. Bu bağlamda bizlerde arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde vatandaşlarımızla sohbet ederek varsa sorunları ve taleplerini dinleyerek istişarelerde bulunuyoruz. Bizler bu makamlara millete efendi olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik. Milletimizin ayağına gitmek bizler için bir onurdur. Bizim tek derdimiz var o da bu millete hizmet etmek.

diye konuştu.

( İHA)

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17 Kas 2020 - 18:30 Malatya- Gündem

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