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17 Kas 2020 - 17:30- Yaşam

İddiaları Bulunanlar Bize Yer Göstersinler

Yazıhan Ziraat Odası’nın eski yerinin ahır, samanlık yapıldığı, mevcut yerinin ise Yazıhan Ziraat Odası Başkanı Yunus Kılınç’ın kendi dükkânını kira karşılığında verdiği iddia edildi.

Mutlu Sarıgül
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 İddiaların doğru olmadığını dile getiren Yunus Kılınç,

Yazıhan’ımız gelişmemiş bir ilçe. Öyle ziraat odasının taşınabileceği güzel bir yer yoktur. Eğer bu iddialarda bulunanlar ‘ Var’ diyorlarsa buyursunlar gelsinler, bize yer tarif etsinler. Bugün samanlıktır, ahırdır diye iddia edenler bunu kanıtlasınlar.

dedi. 


Yazıhan Ziraat Odası’nın eski yerinin ahır, samanlık yapıldığı, mevcut yerinin ise Yazıhan Ziraat Odası Başkanı Yunus Kılınç’ın kendi dükkânını kira karşılığında verdiği iddia edildi. Bu iddianın doğru olup olmadığı tartışılırken, iddiayı değerlendiren Yazıhan Ziraat Odası Başkanı Yunus Kılınç, BUSABAH gazetesine konuşarak kısa bir değerlendirmede bulundu. 


Bu iddiaları bulunanları kınadıklarını dile getiren Başkan Kılınç, Yazıhan Ziraat Odası’nın 2005 yılında kurulduğunu söyledi.


MEVCUT ODA’MIZIN İÇERİSİNDE GÖREVİMİZİ YAPIYORUZ


Kira kontratını Meclis kararıyla yaptıklarını açıklayan Başkan Kılınç,

Oda’mız 2006 yılında da aktif olarak göreve başladı. Oda’mız göreve başladığından beri Yazıhan merkezinde kendimize ait dükkânda bu faaliyeti yürütüyoruz. Çünkü Yazıhan’da böyle bir yer bulma şansımız yoktu. En ideal, Belediyenin yanında, tam Dörtyol kavşağında bulunan dükkânımızda Oda’mızın hizmetini yapıyoruz. Yönetimimizle, Meclis’imizle verdiğimiz kararla kira kontratını yaptık, bu şekilde mevcut Oda’mızın içerisinde görevimizi yapıyoruz. Bu imkânlarda daha güzel, daha makul bir yer varsa ‘ben onlara o zaman haklısınız’ derim. Bunu iddia edenler kesinlikle çiftçi değil, çiftçi olanlar her gördükleri yerde bizi saygıyla karşılıyorlar.

diye konuştu. 


İNŞAAT BİTERSE ODA’MIZ KENDİ YERİNE TAŞINACAK


Biz bu arada kısa süre içerisinde Oda’mıza üreticimizin verdiği aidatlardan artırdığımız kadarıyla Yazıhan girişinde, anayol yanında 3 adet arsa aldık

diyen Kılınç, şunları kaydetti:


Buraya proje yaptık ve Ziraat Odası Binamızı 2 katlı olarak inşa ettik, alt katta 2 büyük dükkân bulunuyor. Şu anda bir tanesinde kayısı eleme makinemiz mevcut. Arka tarafına selektör binası yaptık. Selektör makinemiz ve kayısı çekirdeği kırma makinesi bulunuyor. Biz binamızın ince işlerini, müştemilatını ve kapı, pencere, fayans gibi işlerini henüz bitiremedik. Kısa süre içerisinde herkesin takdir ettiği bir konuda eleştiri almamız ve bunu eleştiri konusu yapanları da ben kınıyorum. Çünkü Yazıhan Ziraat Odası Türkiye’de herkesin bildiği, tüm görevlerini başarıyla yapan ve ayrıca bu imkânlarla bu kadar yatırımla bu binası çiftçilere kazandıran bir Oda olarak herkesten teşekkür, takdir, başarı belgesi aldığımız halde, bunu muhalefet olarak eleştirenler olabilir, fakat dedikleri iddiaların hiçbirisi doğru değil. Şu anda Oda’mız inşaatımız orada. İmkânlarımız olduğunda biz bu inşaatı bitirirsek Oda’mız kendi yerine taşınacaktır.


İLK DEFA ZİRAAT ODA’MIZ BİR YERE KAVUŞACAK


Yazıhan Odası kuruluşundan bu yana aynı yerde hizmet yaptığını belirten Kılınç,

Yazıhan’ın imkânları ortada. Yazıhan’da kimse yer bulamıyor. Dükkân bulunmuyor. Mesela bugün parti teşkilatları yer bulamıyor. Çünkü Yazıhan’ımız gelişmemiş bir ilçe. Öyle ziraat odasının taşınabileceği güzel bir yer yoktur. Eğer bu iddialarda bulunanlar ‘Var’ diyorlarsa buyursunlar gelsinler, bize yer tarif etsinler. Yazıhan Ziraat Odası kuruluşundan bu yana aynı yerde görev yapıyor. İlk defa Ziraat Oda’mız bir yere kavuşacak. Bugün samanlıktır, ahırdır diye iddia edenler bunu kanıtlasınlar. Böyle bir iddia doğru değil, bunları kimler söylüyorsa art niyetli ve muhalif insanlar. Bizim Ziraat Odamız her yönüyle başarılarla dolu bir Oda’dır.

ifadelerini kullandı. 

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17 Kas 2020 - 17:30 Malatya- Yaşam

Muhabir Mutlu Sarıgül

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