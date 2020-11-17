Malatya Güvenilir Bir Şehir

Dağdeviren,
Her şeyin başı güvenlik. Bu anlamda Malatya’nın güvenilir bir şehir olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Şu anda da hiçbir problem yok!
dedi.
Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya’da asayiş suçlarla mücadele çalışmalarını BUSABAH gazetesine anlattı. Önemli açıklamalarda bulunan Dağdeviren, Malatya’da yaşayan 800 binin üzerinde vatandaş yaşadığını söyledi.
PANDEMİ TEDBİRLERİ DEVAM EDİYOR
Malatya’nın asayişte güvensiz bir şehir olmadığını ifade eden Dağdeviren,
Merkezde 630 bin civarında bir insan yaşıyor. 630 bin insanın yaşadığı bir şehir merkezinde, bir metropolde hiçbir şeyin olmaması mümkün değil. Olan şehirlerle kıyasladığımızda diğer şehirlerden Malatya kötü durumda değil. Malatya’da gerçekten asayiş iyi durumda. Zaman zaman ufak olayları abartan insanlar vardır. İstatistikler şunu gösteriyor, Malatya asayişte güvensiz bir şehir değil. Her şeyin başı güvenlik. Bu anlamda Malatya’nın güvenilir bir şehir olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Şu anda da hiçbir problem yok. Sadece tüm dünyada ve ülkemizde genel bir sağlık problemi var. Bundan dolayı denetlemelerimiz var. Bakanlığın gönderdiği genelgelere göre denetlemelerimiz ve cezalarımız, yaptırımlarımız sürekli devam ediyor. Belki bundan vatandaşlarımızdan, esnaflardan rahatsız olanlar vardır ama bu en az bu da diğer asayiş olayları gibi, polisin görevleri arasında baktığımızda halkın canını, malını, ırzını, namusunu koruyan, kollayan, acizlere yardım eden, suçlularla mücadele eden, suçluları önleyen, suç oluştuğunda da bunu adli makamlara götürüp teslim eden bir teşkilat. Burada halkın canı söz konusu. Bu anlamda tedbirleri uyguluyoruz. Biliyorum ki, ceza hiç kimsenin hoşuna gitmez. Ama bunlar halk sağlı için, her vatandaşımızın sağlı için, bir başkasının canına mal olunmaması için alınan önlem ve tedbirler
şeklinde konuştu.
ARKADAŞLARIMIZ HIRSIZLIKLARLA CANLA, BAŞLA MÜCADELE EDİYOR
Suçlar kişilere ve mal varlığına karşı yapılan suçlar olarak 2’ye ayrılıyor. Ben ilimizdeki bu durumu geçen yılla bu yıl arasındaki durumu söyleyebilirim
diyen İl Emniyet Müdürü Dağdeviren, şunları kaydetti:
Kişilere karşı geçen yıl ile bu yıl arasındaki aydınlatma oranını arz edeyim. 2019 yılında 10 aylık dönemde kişilere karşı 7 bin 529 olay olmuş, 3 bin 562 de mal varlığına karşı olay olmuş. geçen yılki aydınlatma oranımız yüzde 96,7 iken bu yıl aydınlatma oranımız yüzde 97’ye çıkmış. Olayımızda 7 bin 529’dan 7 bin 744’e çıkmış. Mal varlığına karşı suçlarımızda da aydınlatma oranı geçen yıl yüzde 68 iken, bu yıl yüzde 78. Mal varlığına karşı suçlarda bence dünyanın en başarılı polisi Türk polisi. Çünkü sigorta sistemi vs. Avrupa’da daha çok işleyen bir sistem. Ufak tefek hırsızlıklar pek ilgilenilmez, onlara tutanak verilir, sigortadan paralarını alırlar. Ama biz burada küçük, büyük hiç fark etmiyor, arkadaşlarımız bütün hırsızlıklarla canla, başla mücadele ediyor. Dünya ortalamasında yüzde 20 falandır, bizde aydınlatma oranımız yüzde 78,2. Genel toplamda 2019 yılında 16 bin 275 olay varken, 2020 yılında 15 bin 421. Aydınlatma oranı geçen yıl yüzde 90 iken, bu yıl yüzde 93,1. Bu da geçen yılki oranla olayların daha azaldığını ve aydınlatma oranının da artığını gösteriyor. Yine Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı’nın yaptığı istatistiklerde de aydınlatma oranında iller arasında Malatya olarak 7’nci sıraya yükselmişiz.
HIRSIZLIK OLAYLARINDA YÜZDE 61,6 AZALMA MEYDANA GELDİ
Malatya’da faili meçhul olayların olmadığını kaydeden Dağdeviren,
İlimiz genelinde kasten öldürme olaylarında da yüzde 100 bir başarı sağladık. Faili meçhul olayımız yok. Bu anlamda sonuç olarak 2020 yılının ilk 10 ayında geçen yılın aynı aylarıyla kıyaslandığında asayiş olaylarında yüzde 5,2 oranda bir azalma meydana gelmiş ve Türkiye illeri arasında Malatya ilimiz 36. Sıraya yükselmiştir. Ayrıca ekiplerimizin önleyici tedbirleri kapsamında suçların azalmasına yönelik yaptığı çalışmalarda, oto hırsızlığı olaylarında yüzde 27,4, motosiklet hırsızlığı olaylarında yüzde 21,6, işyeri hırsızlık olaylarında yüzde 44,1, evden hırsızlık olaylarında yüzde 33,7, otodan hırsızlık olaylarında yüzde 61,6, yan kesicilik olaylarında yüzde 22,2 azalma meydana geldi.
şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.