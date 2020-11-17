17 Kas 2020 - 17:00- Asayiş

Malatya Güvenilir Bir Şehir

630 bin insanın yaşadığı bir şehir merkezinde, hiçbir suçun olmamasının mümkün olmadığını ifade eden Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, diğer illerle Malatya’nın kıyaslanması halinde Malatya’nın asayişinin iyi durumda olduğunu belirtti.