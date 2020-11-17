Malatya’nın Doğal Harikası

TOHMA KANYONU

Malatya BİSTUR Bisiklet ve Doğa Sporları Topluluğu üyeleri Darende ilçesinde bulunan Tohma Kanyonu boyunca doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Amatör dağcılar jeolojik dönemlerdeki kırılmalarla oluşan, sarp kayalıklar arasından akan suyu taşıyan ve ilçenin önemli turistik değerlerinden biri olan kanyon boyunca doğal güzelliklerin tadını çıkardılar. Sonbaharı en iyi betimleyen Malatya’nın turizm başkenti Darende ilçesindeki kanyon etrafında oluşan renk şölenine yerinde şahitlik eden dağcılar soğuk havaya ve zorlu parkura rağmen muhteşem manzaralara tanıklık ettiler. Ekip lideri Efraim Karaman geziyle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: Sonbaharın getirdiği eşsiz güzellikleri yerinde görebilmek için Tohma Kanyonuna ziyarete geldik. Zorluk derecesi yüksek olan parkur yaklaşık 3 kilometreden oluşuyor. Hem gerekli sosyal mesafe kurallarına uyarak hem de güvenlik tedbirlerimizi alarak sabah saatlerinde başladığımız yürüyüş 6 saat sürdü. Günpınar Şelalesi’nin kaynağı olan vadi içerisinde engelleri aşarak sonbahar manzaralarını görüntüledik. Doğanın sesini dinleyerek şehir hayatının stresini üzerimizden atmaya çalıştık. Darende ilçesi yılın dört mevsiminde ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor.

“YENİDEN GELMEYİ İSTİYORUM”

Grup üyelerinden amatör dağcı Berkcan Özbey ise huzurlu bir ortamda spor yaptıklarını ifade ederek,

Kışa girmeden önce sararan yaprakların oluşturduğu manzaraları yerinde görebilmek için Darende’ye geldik. Sarp ve dik yamaçlardan geçtik. Dağcılık eğitimi almamış ve daha önce tecrübesi bulunmayan insanlar için tehlikeli olabilecek aşamalardan geçtik. Sağ sağlam şekilde parkuru tamamladık. Keyifli bir yolculuktu. Hem sporumuzu yaptık. Hem de fotoğraf meraklısı ekip arkadaşlarımız şahit olduğumuz manzaraları fotoğrafladı. Bu sayede Darende’nin tanıtımına katkı sağlamış olduk. Yazın mutlaka kanyona yeniden gelerek doğa ile baş başa kalarak kamp yapmak istiyorum.

diye konuştu.