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17 Kas 2020 - 16:00- Gündem G: 17 Kas 2020 - 12:57

Marul Tarlada 1, Markette 3 Lira

Sofraların ve salataların vazgeçilmezi olan, dikiminden 30 ile 70 gün sonrasında hasadı yapılan marulun bu seneki fiyatı çiftçi ile vatandaşın yüzünü güldürdü. Tarlada 1 liraya alıcı bulan marul pazar ve marketlerde 3 liradan satışa sunuluyor.
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Genellikle dikiminden 30 ile 70 gün sonrasında hasadı yapılan marulun bu seneki rekoltesi çiftçinin yüzünü güldürdü. Tarlada 1 liraya pazar ve marketlerden ise 3 liraya alıcıya çıkarılan marul satıcıyı da müşteriyi de mutlu etti. A ve C vitaminleri bakımından oldukça zengin olan içeriğinde yüksek miktarda lif, şeker, kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor ve potasyum gibi mineraller barındıran marul saç ve cilt hastalıkları da dâhil olmak üzere sağlık açısından pek çok faydası bulunan bir sebze olduğu biliniyor.

A VE C VİTAMİNLERİ BAKIMINDAN ZENGİN

Geçtiğimiz senelere göre bu sene marul fiyatlarının çiftçinin yüzünü güldürdüğünü söyleyen çiftçi İbrahim Baykuş ise geçen seneye göre fiyatların iyi olduğunu çiftçinin ve taşıyıcının da kazandığını belirtti. A ve C vitaminleri bakımından zengin bir sebze olduğunu belirten Baykuş, tamamen organik olan marulları yiyenlerin korona virüs salgınına yakalanmayacağını iddia etti.

Tamamen organik olan marulu yiyen kişilerin korona virüse yakalanmayacağını iddia eden çiftçi İbrahim Baykuş,

Tamamen organik marul ekiyoruz. İnsan sağlığına zararı yok, tansiyon hastalığına bire bir, herkes yiyebilir. Mayıs ayından beri hasadına devam ediyoruz, market ve pazarlara gönderiyoruz. Geçen seneye göre bu sene fiyatlar iyi. Çiftçi de, taşıyanlarda kazanıyor. Allah'a şükür çiftçinin yüzü gülüyor bu sene. Vatandaşlarımız, bu tarladan topladığımız ürünleri hiçbir sıkıntı olmadan tüketebilirler. Organik, temiz ve bilhassa tansiyon ile şeker hastalığına bire bir. Koronaya bile şifalı, bu marulu yiyen korona olmaz kesinlikle.

dedi.

( İHA)

# Bir, İHA, korona virüs, etti, çok, sağlık

17 Kas 2020 - 16:00 Malatya- Gündem

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