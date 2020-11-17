Marul Tarlada 1, Markette 3 Lira

Genellikle dikiminden 30 ile 70 gün sonrasında hasadı yapılan marulun bu seneki rekoltesi çiftçinin yüzünü güldürdü. Tarlada 1 liraya pazar ve marketlerden ise 3 liraya alıcıya çıkarılan marul satıcıyı da müşteriyi de mutlu etti. A ve C vitaminleri bakımından oldukça zengin olan içeriğinde yüksek miktarda lif, şeker, kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor ve potasyum gibi mineraller barındıran marul saç ve cilt hastalıkları da dâhil olmak üzere sağlık açısından pek çok faydası bulunan bir sebze olduğu biliniyor.
A VE C VİTAMİNLERİ BAKIMINDAN ZENGİN
Geçtiğimiz senelere göre bu sene marul fiyatlarının çiftçinin yüzünü güldürdüğünü söyleyen çiftçi İbrahim Baykuş ise geçen seneye göre fiyatların iyi olduğunu çiftçinin ve taşıyıcının da kazandığını belirtti. A ve C vitaminleri bakımından zengin bir sebze olduğunu belirten Baykuş, tamamen organik olan marulları yiyenlerin korona virüs salgınına yakalanmayacağını iddia etti.
Tamamen organik olan marulu yiyen kişilerin korona virüse yakalanmayacağını iddia eden çiftçi İbrahim Baykuş,
Tamamen organik marul ekiyoruz. İnsan sağlığına zararı yok, tansiyon hastalığına bire bir, herkes yiyebilir. Mayıs ayından beri hasadına devam ediyoruz, market ve pazarlara gönderiyoruz. Geçen seneye göre bu sene fiyatlar iyi. Çiftçi de, taşıyanlarda kazanıyor. Allah'a şükür çiftçinin yüzü gülüyor bu sene. Vatandaşlarımız, bu tarladan topladığımız ürünleri hiçbir sıkıntı olmadan tüketebilirler. Organik, temiz ve bilhassa tansiyon ile şeker hastalığına bire bir. Koronaya bile şifalı, bu marulu yiyen korona olmaz kesinlikle.
dedi.
( İHA)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.