17 Kas 2020 - 15:00- Gündem

Hedef, Her Mahalleyi Kilit Parke Taşı İle Tanıştırmak

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, Malatya’nın Kuluncak ilçesinde hedefin, her mahalleyi kilit parke taşı ile tanıştırmak olduğunu bildirdi.