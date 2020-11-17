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17 Kas 2020 - 15:00- Gündem

Hedef, Her Mahalleyi Kilit Parke Taşı İle Tanıştırmak

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, Malatya’nın Kuluncak ilçesinde hedefin, her mahalleyi kilit parke taşı ile tanıştırmak olduğunu bildirdi.
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Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz,

kilit parke taş ile çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.Başkan Cengiz, yapılan çalışmalarla ilgili verdiği bilgide, “Başören Mahallemizde yapımı devam eden kilit parke taş ve çevre düzenleme çalışmalarımızı yerinde inceledik. Daha önce belirttiğimiz gibi her mahallemiz de kilit parke taş çalışmalarımız olacaktır. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalışmalarımız devam edecektir.

ifadelerini kullandı.

Çalışmalardan memnuniyetini dile getiren Başören Mahalle Muhtarı Hüseyin Şahin ve vatandaşlar Başkan Cengiz’ e teşekkür ettiler.

( İHA)

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17 Kas 2020 - 15:00 Malatya- Gündem

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