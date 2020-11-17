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17 Kas 2020 - 14:30- Yaşam

Kocaözülüler Yetkililere Seslendi, Minareyi onarın!

Minaresine yıldırım çarpması sonucu hasar alan Kocaözü Caminin onarılmasını isteyen mahalle sakinler, yaklaşık 2,5 yıldır caminin hasarlı olduğunu belirttiler.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
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Mahalle sakinleri,

Bizim yetkililere çağrımız, lütfen bu minareyi onarın. Cami minaresiyle bir bütündür.

dediler.

2018 yılının Haziran ayında Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Kocaözü Mahallesi camine yıldırım çarpmış, yıldırım çarpmasıyla birlikte de caminin minaresi hasar almıştı. O günden bugüne kadar caminin minarenin tadilatının yapılmaması mahalle halkının tepkisine neden oluyor.

Minarenin 2,5 yıldır tamir edilemediğini ifade eden mahalle sakinleri, mahallelerinin hor görülmemesini istediler.

BURASI ALLAH’IN EVİ

Camiye yıldırım çarptığını hatırlatan ve o gün bugündür caminin onarılmadığını dile getiren mahalleliler,

Camiye yıldırım çarptı. Uzun zamandır da onarılmayı bekliyor. Bu köydeki insanların çoğu yazın gelip 2-3 ay kalırlar, yaz bitiminde şehre dönerler. Bu yüzden kimse camiyle ilgilenmez. Bizler bu köyde yazlı kışlı yaşıyoruz. Diyecekler ki, cami burada, minareyle ne işiniz var. Ama öyle değil. Minaresi yarım olan bir cami var mı Türkiye’de. Burası Allah’ın evi. Kendi evimize nasıl bakıyorsak, Allah’ın evine, bizim mabedimize, ibadet ettiğimiz yere de öyle bakmalıyız. Bizim yetkililere çağrımız, lütfen bu minareyi onarın. Cami minaresiyle bir bütündür.

şeklinde konuştular.

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17 Kas 2020 - 14:30 Malatya- Yaşam

Muhabir Mutlu Sarıgül

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